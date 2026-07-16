Revelan decisión que se habría tomado con Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, tras la derrota vs. Argentina

Inglaterra tenía el sueño de conquistar el Mundial 2026, pero no pudo superar a Argentina en las semifinales.

Los ingleses comenzaron ganando al minuto 55 con un gol que hizo Anthony Gordon tras una pelota cruzada desde la banda derecha por Morgan Rogers.

Sin embargo, después de obtener la ventaja, Inglaterra retrocedió, le entregó el balón a Argentina y sufrió una remontada agónica.

Enzo Fernández, con un remate magistral de media distancia, empató la semifinal al minuto 85.

Además, Lautaro Martínez, luego de un centro preciso enviado por Lionel Messi desde el costado derecho, cabeceó en el área y decretó el 2-1 definitivo.

A raíz de ese desenlace, Thomas Tuchel ha sido muy criticado por los cambios defensivos que realizó e, incluso, algunos hinchas han cuestionado su continuidad.

En medio de esa coyuntura, los directivos ingleses habrían tomado una decisión. ¿Cuál sería?

Thomas Tuchel continuaría siendo el director técnico de Inglaterra, a pesar de la derrota vs. Argentina

En la mañana de este jueves 16 de julio, Fabrizio Romano, el periodista especializado en fichajes, reveló que todo parece indicar que Thomas Tuchel no abandonaría la dirección técnica de Inglaterra.

"La FA planea continuar con Thomas Tuchel como entrenador principal de Inglaterra para la próxima Eurocopa", planteó el comunicado.

"No habrá cambios tras la derrota ante Argentina, ya que la intención es seguir juntos", añadió.

Asimismo, recordó que el contrato acordado entre Tuchel e Inglaterra es hasta el 2028.

¿Cuándo jugará Inglaterra por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026?

A pesar de su derrota vs. Argentina, a Inglaterra le resta jugar el partido por el tercer y cuarto puesto.

Su rival será Francia, el sábado 18 de julio, en el Estadio Miami, y el balón comenzará a rodar a partir de las 4:00 de la tarde (hora de Colombia).