CANAL RCN
Deportes

Revelan decisión que se habría tomado con Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, tras la derrota vs. Argentina

Thomas Tuchel ha sido criticado por los cambios defensivos que realizó tras el 1-0.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
11:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Inglaterra tenía el sueño de conquistar el Mundial 2026, pero no pudo superar a Argentina en las semifinales.

Los ingleses comenzaron ganando al minuto 55 con un gol que hizo Anthony Gordon tras una pelota cruzada desde la banda derecha por Morgan Rogers.

VIDEO: se reveló TODO lo que se dijeron Messi y Bellingham en la discusión que tuvieron en la semifinal
RELACIONADO

VIDEO: se reveló TODO lo que se dijeron Messi y Bellingham en la discusión que tuvieron en la semifinal

Sin embargo, después de obtener la ventaja, Inglaterra retrocedió, le entregó el balón a Argentina y sufrió una remontada agónica.

Enzo Fernández, con un remate magistral de media distancia, empató la semifinal al minuto 85.

Además, Lautaro Martínez, luego de un centro preciso enviado por Lionel Messi desde el costado derecho, cabeceó en el área y decretó el 2-1 definitivo.

A raíz de ese desenlace, Thomas Tuchel ha sido muy criticado por los cambios defensivos que realizó e, incluso, algunos hinchas han cuestionado su continuidad.

En medio de esa coyuntura, los directivos ingleses habrían tomado una decisión. ¿Cuál sería?

Thomas Tuchel continuaría siendo el director técnico de Inglaterra, a pesar de la derrota vs. Argentina

En la mañana de este jueves 16 de julio, Fabrizio Romano, el periodista especializado en fichajes, reveló que todo parece indicar que Thomas Tuchel no abandonaría la dirección técnica de Inglaterra.

"La FA planea continuar con Thomas Tuchel como entrenador principal de Inglaterra para la próxima Eurocopa", planteó el comunicado.

"No habrá cambios tras la derrota ante Argentina, ya que la intención es seguir juntos", añadió.

Asimismo, recordó que el contrato acordado entre Tuchel e Inglaterra es hasta el 2028.

¿Cuándo jugará Inglaterra por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026?

A pesar de su derrota vs. Argentina, a Inglaterra le resta jugar el partido por el tercer y cuarto puesto.

Bellingham no aguantó y golpeó a un argentino tras eliminación de Inglaterra: video viral
RELACIONADO

Bellingham no aguantó y golpeó a un argentino tras eliminación de Inglaterra: video viral

Su rival será Francia, el sábado 18 de julio, en el Estadio Miami, y el balón comenzará a rodar a partir de las 4:00 de la tarde (hora de Colombia).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tour de Francia

Caída masiva en el Tour de Francia dejó afectado a un colombiano: así se vivió el duro momento

FIFA

Hubo cambios en el ranking FIFA: ¿se movió Colombia tras su eliminación en el Mundial 2026?

Mundial de fútbol

Periodista español no se guardó nada y se fue contra Argentina previo a la final del Mundial 2026

Otras Noticias

Venezuela

¿Qué pasará con la zona binacional entre Colombia y Venezuela tras el revés de la Corte?

La decisión de la Corte no tumba de fondo el memorando de entendimiento, pero obliga a la iniciativa a surtir el trámite indicado.

Mundial de fútbol

FIFA confirmó nuevo artista para la ceremonia de clausura del Mundial 2026: ¿quién es?

La FIFA realizó el anuncio en sus redes sociales. Entérese de los detalles.

Mundial de fútbol

Reino Unido pide a la FIFA investigar pancarta de Argentina sobre Malvinas

Turismo

Aerolínea de bajo costo en Colombia lanza vuelos baratos a nivel internacional desde $510.000

Alimentos

Ingredientes colombianos: ¿por qué están tomando la delantera en el mundo de la gastronomía?