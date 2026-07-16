¿Se puede caer el proceso de elección del nuevo contralor general?

La primera papa caliente del nuevo Congreso de la República es la elección del próximo contralor general de la República, quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, programada para el próximo 12 de agosto, cinco días después de la posesión presidencial. Esta deberá realizarse por ambas cámaras, teniendo como base la lista de 10 elegidos que superaron todos los requisitos de conocimiento y entrevista para llegar a la etapa final del concurso.

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Sin embargo, una demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Julio César Castañeda está siendo estudiada por el despacho del magistrado de la sección quinta Omar Joaquín Barreto, quien deberá definir si el proceso sigue su curso normal o, por el contrario, nuevamente se generaría inestabilidad como en la pasada elección de contralor.

Consultamos a expertos juristas sobre el riesgo que puede acarrear una decisión de tumbar el proceso de elección de contralor general y todos concluyeron que es poco probable la posibilidad. El presidente del colegio de abogados penalistas Francisco Bernate señaló que no se ha violado ninguna de las fases de concurso y está apegado a la norma.

“Este proceso en particular para la elección de contralor ha sido conducido de la manera correcta conforme a nuestra constitución y a nuestras leyes, las personas que están al final del concurso tienen una situación de derechos adquiridos”, señaló Bernate.

Advierten riesgo para la institucionalidad

“Sobre todo es indeseable que exista esta permanente inestabilidad en este tipo de concursos. Recordemos que ya un contralor fue desplazado de su cargo y que son permanentes las demandas y los debates, esta es una demanda que no tiene ninguna vocación de prosperidad”, concluyó el jurista.

Por su parte, el director de la Corporación Excelencia a la Justicia, Hernando Herrera Mercado, señaló que el proceso debe ser enrutado "dentro de los escenarios de regularidad jurídica, pero también de solidez", refiriéndose a evitar demandas que puedan alterar el buen desarrollo del concurso.

Además, advirtió del riesgo que se corre al decretar una medida cautelar a un concurso que ha cumplido todos los estándares previstos en la ley.

“Le corresponde como garantía fundamental al Congreso que esta elección sea transparente y que en todo atienda las formalidades jurídicas”, concluyó Herrera.

Para el constitucionalista, es “muy baja” la posibilidad de que se caiga el procedimiento de elección de contralor, y en caso de hacerlo se expone el país a un “impacto institucional muy alto”.

En el momento hay una demanda contra unos autos de trámite que en principio no serían demandables a no ser que se comprobara que están en la excepción de ser determinantes para la decisión de fondo.

Sonajero de aspirantes

Dentro de la lista de los 10 elegidos dos mujeres ocupan la principal atención: la excontralora delegada Ana Monsalvo, quien hace parte del empalme de Hacienda del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, lo que le abre la puerta al gobierno entrante.

También se escucha como opcionada Diana Carolina Torres García, quien se desempeñó en la Contraloría General de la República como contralora provincial. Se dice que es cercana a Daniel Quintero, hoy superintendente de Salud.

Por el lado de los hombres está Jorge Eliécer Laverde, quien es el secretario de la Comisión Sexta del Senado desde septiembre del 2015. Por ello, tiene cierta cercanía con los parlamentarios lo que podría jugar a su favor en la elección del contralor general.