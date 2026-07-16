¿Cómo quedó el último partido entre Argentina y España? Paliza memorable previo a la final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, ya conoce a los dos aspirantes que disputarán la gloria eterna. España y Argentina se enfrentarán el próximo domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium) en un choque que no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también salda una cuenta pendiente del fútbol internacional.

Este compromiso tiene un condimento extra de alta tensión: ambos países debían verse las caras el pasado 27 de marzo en Catar por la Finalissima 2026 (como campeones de la Eurocopa y de la Copa América, respectivamente).

RELACIONADO Periodista español no se guardó nada y se fue contra Argentina previo a la final del Mundial 2026

Sin embargo, la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y la falta de acuerdo logístico forzaron la cancelación de aquel juego. Cuatro meses después, el destino futbolístico reubica el esperado enfrentamiento en el escenario más importante del planeta.

Pensando en este duelo inédito, la historia se tiene que remontar 8 años atrás para revisar el último enfrentamiento entre ambas selecciones.

Así fue la última vez que Argentina y España se enfrentaron

En una de las exhibiciones de contundencia más implacables del fútbol internacional reciente, la selección española de fútbol goleó categóricamente por 6-1 a su similar de Argentina en el Estadio Wanda Metropolitano.

El encuentro amistoso, concebido como una prueba de fuego para ambos combinados de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018, desnudó las severas deficiencias estructurales del equipo sudamericano, que extrañó en demasía a su capitán y referente, Lionel Messi, ausente por molestias físicas.

Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido por Julen Lopetegui impuso condiciones a través de una posesión dinámica y una presión alta que asfixió la salida argentina.

El marcador se abrió temprano, a los 12 minutos, cuando Diego Costa definió con valentía ante la salida de Sergio Romero, quien debió abandonar el campo poco después tras resentirse del choque en dicha jugada. Apenas quince minutos más tarde, Isco Alarcón comenzó lo que sería su noche consagratoria al firmar el segundo tanto tras capitalizar un desborde por la banda.

Aunque Argentina insinuó una tibia reacción antes del descanso con un gol de cabeza de Nicolás Otamendi a la salida de un tiro de esquina, la segunda mitad se convirtió en un monólogo absoluto del combinado ibérico.

La fragilidad defensiva del planteamiento diseñado por Jorge Sampaoli quedó expuesta ante las transiciones vertiginosas de España. En una ráfaga de tres minutos a inicios del complemento, Isco y Thiago Alcántara estiraron la ventaja a un incontestable 4-1.

Lejos de replegarse, el cuadro local continuó explotando los espacios concedidos por una zaga albiceleste completamente desbordada. Iago Aspas, tras un servicio largo del arquero David de Gea, anotó el quinto, e inmediatamente después, Isco selló su triplete personal para decretar el definitivo 6-1.

Este resultado adverso no solo encendió las alarmas en el cuerpo técnico argentino a escasos meses de la cita mundialista, sino que además ingresó directamente en los registros más oscuros de su historia. El 6-1 sufrido en Madrid igualó las peores derrotas históricas de la selección argentina en el plano internacional, equiparándose a las caídas sufridas ante Checoslovaquia en el Mundial de Suecia 1958 y frente a Bolivia en la altura de La Paz en 2009.