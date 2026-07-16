Militares tendrán que someterse a pruebas de testosterona en los EE. UU. ¿Por qué?

A partir de los 30 años, todo el personal militar de los Estados Unidos será evaluado anualmente para medir sus niveles de testosterona. Así lo anunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y detalló que las pruebas formarán parte de los chequeos médicos obligatorios.

Sin embargo, aclaró que el tratamiento será voluntario y los uniformados menores de 30 años también podrán solicitar el examen.

No es claro si las mujeres también serán sometidas al examen:

A través de un video difundido en su cuenta de la red social X —acompañado por la frase "el Departamento de Guerra de Alta T"—, el jefe del Pentágono defendió la medida argumentando el declive biológico natural de esta hormona.

"Está científicamente bien establecido que, a medida que envejecemos, los niveles de testosterona caen de forma natural", señaló el funcionario, enfatizando que la iniciativa no busca una "mejora artificial", sino "restaurar y optimizar las capacidades naturales, proteger la longevidad, y asegurar que tienen la base biológica necesaria para sostener la batalla".

No obstante, la directriz ha despertado interrogantes sobre su alcance real. Aunque Hegseth se refirió de manera neutra a los "combatientes" (warfighters), no aclaró si los exámenes y eventuales tratamientos incluirán a las mujeres, cuya producción de testosterona también decae con el paso de los años.

Tribunal bloqueó la expulsión de militares transgénero:

El cambio en las políticas de salud militar coincide con un clima de fuerte tensión judicial en torno a las Fuerzas Armadas del país. Apenas semanas antes, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia bloqueó de forma temporal la orden del presidente Trump orientada a dar de baja a los militares en servicio activo que se identifiquen como personas transgénero.

Al respecto, el juez Robert Wilkins argumentó que la disposición oficial "parece estar impulsada por el simple deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular".

A pesar de este freno judicial que protege a los miembros activos, la restricción que prohíbe el ingreso de nuevos reclutas transgénero a las filas del Ejército estadounidense permanece vigente.