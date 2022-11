Barcelona dio detalles: así será la despedida de Piqué

Gerard Piqué vivirá este sábado un día muy especial. El central azulgrana, que anunció el pasado jueves que deja el FC Barcelona, ​​jugará ante el Almería el que será su último partido en el Spotify Camp Nou.

El Barcelona ha preparado una serie de acciones que servirán para rendir homenaje a un futbolista que ha defendido los colores del primer equipo del Barça en los últimos 14 años y medio. Desde 2008, ha disputado 615 partidos oficiales y ha ganado 30 títulos en el Club, convirtiéndose en una leyenda del barcelonismo.

La primera de las actividades tendrá lugar minutos antes del Barcelona-Almería, cuando se despliegue una lona con la palabra 'Sempr3', haciendo un juego de palabras con el histórico dorsal '3' del defensa, que lucirá sobre el césped del Spotify Camp Nou.

El equipo lucirá #Sempr3 en la camiseta de esta noche



Culers, os esperamos en el Spotify Camp Nou equipados con los colores del Barça y el legendario 3 de @3gerardpique 💙❤ pic.twitter.com/cCyPbFOkpV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2022

Instantes después, los jugadores del FC Barcelona saltarán a calentar al campo con el nombre de 'Piqué' escrito en cada una de sus camisetas, además del ya mencionado 'Sempr3' también en el pecho, en homenaje al central azulgrana.

También el videomarcador del Spotify Camp Nou proyectará un vídeo en homenaje al quinto jugador con más partidos en toda la historia del Club, en una jornada que se espera muy emotiva y especial para el barcelonismo.

Piqué y una vida más allá del fútbol

Gerard Piqué sorprendió al mundo del fútbol el jueves al anunciar su retirada, pero su vida más allá del balón lleva tiempo planificada: inversiones inmobiliarias, en videojuegos, fútbol y tenis... y un objetivo final: la presidencia del Barcelona.

"Será presidente del Barça, sin duda", dijo el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en la noche del jueves al viernes en la radio Cope.

"Tiene tres condiciones para ello: lleva 25 años en el club, conoce el fútbol desde el lado del jugador y conoce la industria del deporte desde el lado del empresario. Seguro que puede ser un gran presidente para el Barcelona", añadió Tebas.

El mismo jugador dejó entrever en su vídeo publicado el jueves para anunciar su retirada que "tarde o temprano, volveré".

"Quiero ser presidente del Barça. Es un paso que me gustaría tomar cuando me retire. No me veo como entrenador. No creo que lo disfrutaría tanto", decía ya en 2016 este nieto de un dirigente azulgrana (su abuelo Amador Bernabéu).

Pero, antes de ser elegido como mandatario por los socios, el defensa catalán, de 35 años, seguirá su camino en el mundo empresarial, donde sus inversiones se dirigen a cuatro ejes principales.

