Revelan explosiva reacción de Gerard Piqué tras escuchar la nueva canción de Shakira, ‘El Jefe’

La polémica entre Shakira y Gerard Piqué sigue cada vez más latente, sobre todo por el nuevo éxito que lanzó la cantante colombiana, el cual deja una nueva indirecta a su expareja y su núcleo familiar, haciendo que nuevamente se ponga en tendencia lo sucedido en años anteriores entre las celebridades.

Ahora, luego de algunos días de que se diera a conocer la canción ‘El jefe’, el nuevo éxito que dio a conocer Shakira junto a Fuerza Regida, se comienza a dar a conocer las reacciones de los versos de la canción, dejando a varios cibernautas impresionados, teniendo en cuenta las fuertes acusaciones que lanza contra el exjugador del Barcelona.

Uno de los versos que ha comenzado a generar todo tipo de comentarios y que despertó la reacción de Gerard Piqué es “Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización”, haciendo relevancia a la situación que vivió la niñera con Gerard Piqué, quien al parecer no pagó la indemnización de la que era la ‘nana’ de los hijos de la cantante y el catalán.

Ante la fuerte indirecta que lanzó la colombiana, el programa español ‘Y Ahora Sonsoles’ aseguró que Gerard Piqué nunca despidió a la empleada, sino que ella al ver la oportunidad de ir a vivir con Shakira a Miami tomó la decisión de dejar su trabajo en la casa del exjugador del Barcelona.

“Lo que me informan fuentes oficiales cercanas a Gerard Piqué y Shakira es que esta persona era la encargada de Milan y Sasha desde sus primeros años de vida; tenía una muy buena relación con la pareja, incluso vivía en su casa y cuando ellos se separan, a ella se le da la posibilidad de viajar a Miami para seguir siendo la ‘canguro’ de los niños”, aseguró el periodista.

Además, agregó: “Ella es quien decide marcharse a Miami. Lo que ahora le sorprende a Piqué es que en la canción se hable de una indemnización que no se le ha pagado porque es Lili la que decide marcharse con Shakira y estar al servicio de la cantante. Ella propone que se le pague una indemnización real por los años trabajados en Barcelona; lo que le dice el equipo legal de Piqué es que a ella no le pertenece algo legal como una indemnización. Es por eso por lo que no se le paga”.

Ante la fuerte revelación, el periodista recibió respuesta de uno de sus compañeros de set, quien aseguró que independientemente la situación de las celebridades, se le tenía que cumplir con todos los puntos legales.

“Al romperse la sociedad entre Shakira y Piqué se acaba ese contrato y si debe pagarse la famosa indemnización”, agregó.

Cuando se separa y la cantante decide irse a Miami, se le da la opción a Lili de irse a Miami con la colombiana y sus hijos para seguir trabajando. "Ella es la que decide marcharse"



Por eso a Piqué le ha sorprendido que en esta canción se hable de una indemnización pic.twitter.com/FRz5uJ0WfS — 🩷CUENTA FAN🩷Clara Chia y Gerard Piqué🩷 (@ClaGerFans) September 21, 2023

Gerard Piqué en contra de Lili Melgar

Vale mencionar que según han dado a conocer los medios especializados en la farándula en España, Lili Melgar fue la mano derecha de Shakira para que pudiera descubrir la infidelidad de su expareja. Incluso, se rumora que al ver que la niñera fue la encargada de darle la información a la barranquillera, Gerard Piqué se habría desquitado con malos tratos contra ella.