Shakira recuerda a Piqué: "Yo creía en el 'hasta que la muerte nos separe'"

No hay ninguna duda que todos los seguidores de Shakira han vivido su tusa amorosa con ella. Desde que se separó de Gerard Piqué por infidelidad, la colombiana ha recibido el apoyo en masa y se ha visto más fortalecida que nunca.

Para la cantante no hubo tiempo para quedarse echada a la pena llorando por su expareja, y se levantó para pasar el trago amargo haciendo lo que mejor sabe: una estrella mundial de la música.

A través de las letras de sus canciones de este año, Shakira ha dejado ver un poco de lo que ha sido su separación con Piqué. Desde el engaño y las mentiras, hasta lo que sufrió en su intimidad, dejando ver una faceta personal y abierta nunca antes vista en ella.

Y es que desde hace un tiempo, la barranquillera también ha decidido dejar el morbo a un lado para hablar de frente de lo que sucedió cada vez que se lo preguntan. Pero eso sí, sin dar detalles de la infidelidad y más bien hablar de sus sentimientos.

Shakira y su proceso para superar su separación de Piqué

Shakira sorprendió este jueves siendo portada de la prestigiosa revista Billboard, en la que además ofreció una entrevista intima hablando del renacer en su carrera, pero también de lo duro que ha sido anímicamente afrontar todo lo que ha vivido a nivel personal en el último tiempo.

"He pasado por varias etapas. La negación, la rabia, el dolor, la frustración, la rabia otra vez, el dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. De ‘mantén tu cabeza por encima del agua’. Y en una etapa de reflexión. Y ahora es una etapa de trabajo duro y todo el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos", dijo de entrada.

Sobre los años en los que dejó su carrera a un lado, Shakira confesó que no fue por ninguna presión de Piqué, sino porque su mayor sueño era consolidar una familia sólida que pudiera durar para toda la vida, y por eso prefirió dedicarse al cuidado de sus hijos y acompañarlos en sus primeros años de crecimiento.

"Mi prioridad era el hogar, la familia. Yo creía en el hasta que la muerte nos separe. Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos. Porque además mis padres han estado juntos, no sé, 50 años. Y se aman como el primer día. Entonces sé que sí es posible […]. Han sido siempre mi ejemplo y era lo que yo quería para mí y para mis hijos, pero no se pudo", apuntó, con mucho sentimiento.

Hijos, la prioridad y el motor de Shakira

Tras la separación con Piqué, la colombiana retomó su exitosa carrera y se ha subido de nuevo a la cima del pop en español a nivel mundial. Sin embargo, habló de los esfuerzos que tiene hacer para no dejar a un lado su vocación de madre.

"No digo que las cosas sean más fáciles para mí ahora. Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces. Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba", aseguró.

"Me gusta ser una madre presente. Me gusta llevarlos al cole, desayunar con ellos, acostarlos a dormir, cenar con ellos, llevarlos a las [actividades] extracurriculares, acompañarlos a sus planes. Pero aparte de eso tengo que facturar", completó.