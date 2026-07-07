¿A quién enfrentaría la Selección Colombia si vence a Suiza en octavos de final?

Este 7 de julio, la Selección Colombia se juega su futuro en la Copa del Mundo, enfrentándose a Suiza en Vancouver por un cupo a los cuartos de final. El equipo de Néstor Lorenzo busca volver a esta fase decisiva por segunda vez en su historia.

En caso de que el equipo pase de ronda, ya conoce cuál será su rival en la próxima ronda. Se trata de la Selección de Argentina, equipo que acaba de superar a Egipto y se clasificó tras una remontada. Iban perdiendo 2-0, pero lograron remontar antes del final de los 90 minutos.

¿Cuándo se jugaría el Colombia vs. Argentina?

El eventual partido de cuartos de final entre los únicos equipos sudamericanos que siguen con vida en la competencia sería el próximo sábado 17 de julio a las 8:00 p.m., hora colombiana.

El compromiso tendría lugar en Kansas City, mismo estadio donde Colombia venció a la Selección de Ghana en los octavos de final. Habrá que ver si el equipo logra vencer a Suiza y volver a medirse frente a Argentina.