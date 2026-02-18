CANAL RCN
Deportes Video

Abecé del FIFA Pass: así puede tener prioridad para sacar su visa de cara al Mundial

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos explicaron en Noticias RCN la forma en la que pueden agilizar sus trámites de visado si va a ir a la Copa del Mundo.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
07:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Quedan menos de 4 meses para que inicie la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, razón por la cual muchos están a la expectativa de poder programar sus viajes para acompañar a la Selección Colombia en suelo norteamericano.

Atención, Selección Colombia: FIFA da fechas para entregar lista preliminar y definitiva del Mundial 2026
RELACIONADO

Atención, Selección Colombia: FIFA da fechas para entregar lista preliminar y definitiva del Mundial 2026

Sin embargo, el partido más importante de la fase de grupos, que será frente a Portugal, así como las fases más decisivas de la competencia, se jugarán en Estados Unidos y hay muchos aficionados que todavía no han resuelto el tema de la visa para ingresar a este país.

Ante esto, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos crearon la iniciativa FIFA Pass, un mecanismo para que quienes hayan comprado boletas para asistir a la cita orbital puedan obtener prioridad para tener la cita en la Embajada de ese país y así poder solicitar este documento fundamental.

¿Cómo funciona el FIFA Pass?

Anikka Betancourt, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, así como Bill Bistransky, consejero general para asuntos consulares, hablaron con Noticias RCN y explicaron cómo funciona esta iniciativa.

De acuerdo a lo explicado, el primer paso que tienen que cumplir los aspirantes a la visa, es tener asegurada al menos una boleta para el Mundial, la cual tiene que haber pasado por el portal de la FIFA. Comprada directamente en el portal o comprada revendida y registrada en la página del máximo ente rector del fútbol mundial.

Posteriormente, cuando vayan a solicitar la visa en la página del Departamento de Estado, deberán seleccionar la opción del FIFA Pass y hacer los trámites correspondientes a cualquier otro tipo de visa.

Esto no quiere decir que quienes compren una boleta para el Mundial tienen asegurada la visa, deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por el gobierno estadounidense, por ejemplo para visas tipo B1 y B2. Lo que hace el sistema es asegurar la cita ante los entes consulares antes de que inicie el Mundial.

"Tienen que pasar por los mismos pasos, chequeos de seguridad, mostrar al oficial consular sus vínculos acá en Colombia para asegurar su visa de turismo", explicó Betancourt.

¿Cuánto tiempo dura la visa solicitada a través de FIFA Pass?

De acuerdo a lo explicado por Bistransky, la visa que se otorga a través de la iniciativa de FIFA Pass tiene los mismos beneficios que una visa de turismo solicitada con normalidad. Tiene una vigencia de 10 años y los turistas tendrán tiempo suficiente para ir al Mundial y conocer el país o visitar familiares.

David Trezeguet y lo que le falta a Colombia para ganar un Mundial: la mentalidad y Luis Díaz como gran líder
RELACIONADO

David Trezeguet y lo que le falta a Colombia para ganar un Mundial: la mentalidad y Luis Díaz como gran líder

Además, el solicitante también puede aprovechar la cita para tramitar la visa de su núcleo familiar, incluyendo a los hijos menores de edad, por lo que de salir beneficiados, podrán disfrutar de la Copa del Mundo incluso con los más pequeños.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Medellín

¡Medellín le ganó al último minuto a Liverpool en Copa Libertadores!: vea los goles y resumen

Santa Fe

Santa Fe no levanta cabeza y fue goleado en su visita a Jaguares: así quedó en la tabla

Alianza Petrolera

¡Quinto técnico despedido en siete jornadas del FPC!

Otras Noticias

Artistas

Río, hijo de J Balvin, debuta al presentar la nueva canción de su padre junto a Ryan Castro

El pequeño ya es viral al haber tenido una participación en la segunda colaboración en solitario entre los dos artistas.

Ministerio de Minas y Energía

Sindicatos se toman el Ministerio de Minas exigiendo garantías para el sector de biocombustibles

Las centrales obreras CGT, CTC y CUT iniciaron la toma del Ministerio de Minas y Energía y anunciaron que durante dos días no habrá actividades laborales en el sector.

Semana Santa

¿Permiso laboral para imponerse la cruz hoy, Miércoles de Ceniza? Esto dice la ley

Estados Unidos

Rescatistas buscan a nueve esquiadores tras avalancha en California

EPS

Después de 17 días de espera, bebé fue trasladada de urgencia a Cali: su vida dependía de una remisión