Abecé del FIFA Pass: así puede tener prioridad para sacar su visa de cara al Mundial

Quedan menos de 4 meses para que inicie la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, razón por la cual muchos están a la expectativa de poder programar sus viajes para acompañar a la Selección Colombia en suelo norteamericano.

Sin embargo, el partido más importante de la fase de grupos, que será frente a Portugal, así como las fases más decisivas de la competencia, se jugarán en Estados Unidos y hay muchos aficionados que todavía no han resuelto el tema de la visa para ingresar a este país.

Ante esto, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos crearon la iniciativa FIFA Pass, un mecanismo para que quienes hayan comprado boletas para asistir a la cita orbital puedan obtener prioridad para tener la cita en la Embajada de ese país y así poder solicitar este documento fundamental.

¿Cómo funciona el FIFA Pass?

Anikka Betancourt, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, así como Bill Bistransky, consejero general para asuntos consulares, hablaron con Noticias RCN y explicaron cómo funciona esta iniciativa.

De acuerdo a lo explicado, el primer paso que tienen que cumplir los aspirantes a la visa, es tener asegurada al menos una boleta para el Mundial, la cual tiene que haber pasado por el portal de la FIFA. Comprada directamente en el portal o comprada revendida y registrada en la página del máximo ente rector del fútbol mundial.

Posteriormente, cuando vayan a solicitar la visa en la página del Departamento de Estado, deberán seleccionar la opción del FIFA Pass y hacer los trámites correspondientes a cualquier otro tipo de visa.

Esto no quiere decir que quienes compren una boleta para el Mundial tienen asegurada la visa, deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por el gobierno estadounidense, por ejemplo para visas tipo B1 y B2. Lo que hace el sistema es asegurar la cita ante los entes consulares antes de que inicie el Mundial.

"Tienen que pasar por los mismos pasos, chequeos de seguridad, mostrar al oficial consular sus vínculos acá en Colombia para asegurar su visa de turismo", explicó Betancourt.

¿Cuánto tiempo dura la visa solicitada a través de FIFA Pass?

De acuerdo a lo explicado por Bistransky, la visa que se otorga a través de la iniciativa de FIFA Pass tiene los mismos beneficios que una visa de turismo solicitada con normalidad. Tiene una vigencia de 10 años y los turistas tendrán tiempo suficiente para ir al Mundial y conocer el país o visitar familiares.

Además, el solicitante también puede aprovechar la cita para tramitar la visa de su núcleo familiar, incluyendo a los hijos menores de edad, por lo que de salir beneficiados, podrán disfrutar de la Copa del Mundo incluso con los más pequeños.