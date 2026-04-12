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¡Gol del 'Tinito'! Carlos Andrés Gómez marcó con Vasco da Gama

Así fue el gol de Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama: el 'tinito' sigue siendo figura en Brasil

Gol Carlos Gómez
Foto: Vasco Da Gama

Noticias RCN

abril 12 de 2026
02:47 p. m.
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El fútbol colombiano sigue dejando huella en el exterior. Esta vez, el protagonista fue Carlos Andrés Gómez, quien marcó un gol clave con Vasco da Gama en el Brasileirao.

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Aunque su equipo no logró pasar del empate 1-1 frente a Remo, el trabajo del colombiano fue destacado. El ‘Tinito’, volvió a ser determinante en el frente de ataque, respondiendo a las críticas recientes sobre su definición con una anotación de gran calidad.

¿Cómo fue el gol del ‘Tinito’ con Vasco da Gama?

El gol de Carlos Andrés Gómez llegó en un momento en el que Vasco da Gama necesitaba claridad ofensiva. El colombiano, que se ha consolidado como titular, aprovechó una jugada en ataque para definir con precisión y abrir el marcador.

Su anotación no solo significó una ventaja parcial, sino que también evidenció el trabajo que viene realizando bajo la dirección técnica de Renato Gaúcho.

El entrenador ha insistido en mejorar la toma de decisiones del jugador en el último tercio, un aspecto que había sido cuestionado pese a su desequilibrio y velocidad.

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En ese contexto, el tanto del ‘Tinito’ representa una respuesta en cancha y un avance en su evolución futbolística. Sin embargo, el equipo no logró sostener la ventaja y terminó cediendo el empate ante un rival que, en el papel, parecía accesible.

¿Qué significa este gol para el presente de Carlos Andrés Gómez?

Más allá del resultado colectivo, el gol del colombiano tiene un valor importante en su proceso individual. A sus 23 años, Gómez busca consolidarse en el fútbol brasileño y seguir siendo tenido en cuenta por la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo.

En los últimos meses, el atacante ha sumado minutos en partidos de preparación frente a selecciones como Francia y Croacia, lo que demuestra que está en el radar del cuerpo técnico. Su rendimiento en el Brasileirao será clave para mantenerse en ese grupo de convocados.

Además, el propio entrenador de Vasco destacó su actuación, calificando el tanto como un “golazo” y resaltando que ese es el nivel que esperan ver con mayor regularidad.

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Aunque Vasco da Gama no consiguió la victoria, el gol del ‘Tinito’ reafirma su buen momento y lo proyecta como una de las piezas ofensivas a seguir en el fútbol internacional.

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