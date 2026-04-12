El 'Pibe' Valderrama estalló contra Italia en torneo de leyendas: video

Un momento de tensión se vivió en el Legends Football Tournament Curaçao 2026. En medio de un partido cargado de nostalgia y figuras históricas, Carlos "El Pibe" Valderrama protagonizó un cruce con jugadores históricos de Italia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El episodio ocurrió durante uno de los encuentros del torneo de leyendas, donde exfutbolistas de distintas selecciones volvieron a competir en un formato dinámico.

Lo que debía ser una exhibición terminó subiendo de tono tras varias jugadas fuertes que generaron la reacción del "Pibe" Valderrama

¿Qué pasó con “El Pibe” Valderrama ante las leyendas de Italia?

Durante el partido entre Colombia e Italia en el Legends Football Tournament Curaçao 2026, se registraron acciones reiteradas con juego fuerte sobre el exfutbolista Fabián Vargas.



Las entradas, consideradas excesivas para un torneo de exhibición, provocaron la molestia del equipo colombiano.

RELACIONADO La millonada que rechazó el Pibe Valderrama por cortarse el pelo

Fue entonces cuando Valderrama intervino directamente para reclamarle a los jugadores italianos. Con gestos evidentes de inconformidad, el ‘Pibe’ encaró la situación en defensa de su compañero, lo que derivó en un momento tenso que quedó registrado en video y rápidamente circuló en plataformas digitales.

El hecho llamó la atención no solo por la reacción del exjugador, sino porque este tipo de torneos suelen caracterizarse por un ambiente más relajado y de espectáculo.

Legends Football Tournament Curaçao 2026

El cruce entre Valderrama y las leyendas italianas se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento. A pesar del carácter amistoso del campeonato, el episodio evidenció que la competitividad sigue presente, incluso entre jugadores retirados.

El torneo, que celebró su cuarta edición en Curaçao, reunió a selecciones históricas como Argentina, Brasil, Países Bajos, Portugal y España, además de Colombia, que contó con figuras como Freddy Guarín, Faustino Asprilla, Faryd Mondragón y René Higuita.

Más allá del incidente, el evento mantuvo su objetivo de reunir a leyendas del fútbol mundial y ofrecer espectáculo a los aficionados. Sin embargo, la escena protagonizada por el ‘Pibe’ dejó claro que la intensidad y el carácter siguen intactos.