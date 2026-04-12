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Millonarios vs Santa Fe: predicción de la IA y marcador del clásico capitalino

Clásico capitalino 2026: pronóstico y resultado probable según la IA. ¿Quién gana, Millonarios o Santa Fe?

Millonarios vs. Santa Fe, según la IA
Fotos: Prensa Millonarios y Santa Fe

Noticias RCN

abril 12 de 2026
07:54 a. m.
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El clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe vuelve a encender la Liga BetPlay este domingo 12 de abril, en un duelo que no solo representa orgullo en Bogotá, sino también la última oportunidad para ambos equipos de seguir en la pelea por los cuadrangulares.

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Con la tabla apretada y el margen de error al mínimo, el resultado puede marcar un antes y un después en la temporada.

¿Quién gana el clásico capitalino según la IA?

De acuerdo con proyecciones basadas en rendimiento reciente, estadísticas ofensivas y condición de local, Millonarios parte como ligero favorito para quedarse con el clásico capitalino.

El conjunto azul, que suma 21 puntos y ocupa la décima casilla, tiene a su favor el estadio y un historial reciente más sólido en casa.

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Además, los modelos predictivos consideran variables como posesión promedio, generación de opciones y efectividad frente al arco. En ese contexto, el equipo ‘embajador’ logra una leve ventaja sobre su rival, que ha mostrado inconsistencias defensivas durante el torneo.

¿Cuál sería el marcador probable del Millonarios vs Santa Fe?

Según simulaciones de inteligencia artificial, el marcador más probable sería un 2-1 a favor de Millonarios. Este resultado se fundamenta en la tendencia de ambos equipos a recibir goles y en la necesidad de arriesgar para mantenerse con vida en la Liga BetPlay 2026-I.

Santa Fe, que es 13 en la tabla con 19 puntos, llega condicionado por cuatro bajas importantes por lesión y una racha irregular. Aunque viene de empatar 1-1 ante Peñarol mostrando momentos positivos, la falta de contundencia ha sido un problema recurrente.

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Por su parte, Millonarios también tiene presión tras caer 2-0 ante O’Higgins en la Copa Sudamericana, en una presentación que dejó dudas. Sin embargo, el respaldo de su hinchada y la localía podrían inclinar la balanza en un partido que promete emociones de principio a fin.

La IA da una ventaja mínima a Millonarios, pero en este tipo de partidos, cualquier detalle puede cambiar la historia.

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