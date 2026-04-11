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Atlético Nacional ganó el clásico antioqueño 3-2 ante Medellín: vea los goles

Nacional se impuso 3-2 en el clásico antioqueño ante Medellín: vea los goles

Nacional se impuso 3-2 en el clásico antioqueño ante Medellín: vea los goles
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

abril 11 de 2026
10:19 p. m.
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En un duelo vibrante y con constantes cambios en el marcador, Atlético Nacional derrotó 3-2 a Independiente Medellín en el clásico antioqueño por la fecha 16 de la Liga BetPlay, en el estadio Atanasio Girardot.

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La noche de este sábado 11 de abril dejó uno de los partidos más intensos del torneo colombiano. Desde el pitazo inicial, ambos equipos mostraron su intención ofensiva, lo que se tradujo en cinco goles y múltiples emociones para los aficionados.

El primer golpe lo dio Medellín apenas al minuto 3, cuando Daniel Cataño aprovechó un rebote en el área tras un error en salida de Nacional. Sin embargo, la reacción del equipo verdolaga fue inmediata.

¿Cómo se desarrolló el clásico antioqueño entre Nacional y Medellín?

Atlético Nacional logró igualar rápidamente al minuto 7 con un tanto de Andrés Sarmiento, quien apareció para vencer al arquero rival.

La presión del conjunto verde continuó y, apenas tres minutos después, consiguió darle vuelta al marcador.

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El compromiso mantuvo un ritmo alto, con transiciones rápidas y errores defensivos que marcaron la diferencia. Medellín logró empatar nuevamente al minuto 26 gracias a un remate de media distancia de Daniel Londoño, en una jugada que dejó dudas en la defensa y el portero.

Durante el segundo tiempo, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, pero fue en los minutos finales donde se definió el encuentro. Un autogol del Medellín inclinó la balanza a favor de Nacional, que terminó celebrando un triunfo clave.

¿Qué significa este triunfo de Atlético Nacional en la Liga BetPlay?

La victoria en el clásico no solo representa un impulso anímico para Atlético Nacional, sino también puntos importantes en la tabla de posiciones.

Por su parte, Independiente Medellín dejó escapar una oportunidad en un partido donde mostró capacidad ofensiva, pero también falencias defensivas y quedó al borde de la eliminación de la Liga BetPlay I-2026.

En la próxima jornada, Nacional recibirá a Bucaramanga, mientras que Medellín visitará a Alianza.

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El clásico antioqueño, una de las rivalidades más tradicionales del fútbol colombiano, volvió a demostrar por qué es uno de los partidos más atractivos del campeonato.

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