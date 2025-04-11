¡Insólito! Alemania le marca gol a Colombia a los 15 segundos en el Mundial Sub-17

El debut de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de la categoría comenzó de la peor manera posible.

Apenas 15 segundos después del pitazo inicial, Alemania abrió el marcador con una jugada rápida y precisa que tomó completamente desprevenida a la defensa nacional en el estadio Aspire Zone de Doha, Catar.

Gol relámpago sorprendió a la Selección Colombia

Desde el saque inicial, el conjunto europeo mostró su jerarquía. Con un pase filtrado por derecha, Alemania rompió las líneas defensivas colombianas y, tras un centro rasante, apareció Toni Langsteiner, quien remató algo mordido.

Sin embargo, la pelota picó frente al arco y superó al portero Jorman Mendoza, que no logró contener el disparo.

El gol dejó sin reacción al equipo dirigido por Fredy Hurtado, que apenas estaba acomodándose en el campo cuando el marcador ya estaba 1-0 en contra.

Así formó Colombia en su debut

La Selección Colombia Sub-17 formó con: Jorman Mendoza; Criss Macías, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza, Miguel Solarte; Cristian Orozco, José Escorcia, Juan José Cataño, Matías Lozano, Cristian Flórez y Santiago Londoño.

A pesar del golpe inicial, el equipo tricolor intentó reaccionar con control de balón y presión alta, buscando equilibrar el juego ante una Alemania que demostró eficacia desde el primer segundo.

El duelo marca el estreno de Colombia en el Grupo C del Mundial Sub-17, que comparte con El Salvador y Corea del Norte, y deja en claro que el margen de error será mínimo para avanzar a la siguiente ronda.