🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 0-1 Alemania por el Mundial Sub-17: vea el juego en directo

Colombia debuta en el Mundial Sub-17 ante Alemania este martes 4 de noviembre a las 9:45 a.m. en Catar. Mire el partido en vivo por Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
09:46 a. m.
La ilusión vuelve a encenderse con la nueva generación del fútbol colombiano cuando este martes 4 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 debute en el Mundial de la categoría, que este año se disputa en Catar, con el firme propósito de dejar en alto el nombre del país.

¿Dónde ver el debut de la Selección Colombia sub-17 vs. Alemania en el Mundial de Catar?
El equipo dirigido por Fredy Hurtado enfrentará a una de las potencias más fuertes del fútbol juvenil: Alemania, actual campeona del torneo.

La Selección Colombia Sub-17, lista para su debut mundialista

El combinado nacional realizó el pasado domingo su último entrenamiento en la Aspire Zone de Rayán, escenario del primer encuentro.

Con sus 21 jugadores disponibles y en óptimo estado físico, el cuerpo técnico cerró los preparativos enfocado en mejorar movimientos colectivos, transiciones rápidas y comportamientos defensivos.

El debut marcará también el inicio del camino colombiano en el Grupo C, que comparte junto a El Salvador y Corea del Norte.

Hora, canal y cómo ver en vivo Colombia vs. Alemania

El compromiso entre Colombia y Alemania Sub-17 está programado para este martes 4 de noviembre a las 9:45 a.m. (hora colombiana), desde Doha, Catar.

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo y en directo por el Canal RCN y su canal oficial de YouTube, que llevará todas las emociones del debut mundialista.

El sueño juvenil apenas comienza, y con el talento de esta nueva camada de futbolistas, Colombia espera dar la sorpresa ante el campeón vigente y sumar sus primeros tres puntos en el Mundial Sub-17.

