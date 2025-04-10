CANAL RCN
Deportes

Gol de camerino de Luis Díaz con Bayern Múnich: ¡Al borde de un récord histórico!

El colombiano se reportó con gol en la primera jugada del partido entre Frankfurt y Bayern Múnich.

Luis Díaz Bayern
FOTO: Bayern Múnich

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
11:56 a. m.
Luis Díaz sigue dulce con el gol y apareció nuevamente con el Bayern Múnich para reportarse en el marcador. El colombiano logró cazar un centro en la primera jugada del partido y celebró su cuarto gol en la Bundesliga a los 16 segundos del encuentro.

La jugada comenzó desde el saque del medio. Mandaron un balón largo que Harry Kane supo pivotear, Serge Gnabry desbordó por derecha y mandó un centro raso que 'Lucho' aprovechó y marcó el 0-1 a favor de su nuevo equipo.

Luis Díaz, al borde del récord

De acuerdo a lo reportado por 'MisterChip', Luis Díaz marcó el tercer gol más rápido de la historia del Bayern Múnich en la Bundesliga a los 16 segundos. Solo quedó por detrás de Giovane Elber vs. Hamburgo en 1998 (a los 11 seg.) y Lothar Matthäus vs. Gladbach en 1986 (a los 13 seg.)

Luis Díaz, gol y asistencia vs. Frankfurt

Además de su histórico gol, Luis Díaz también participó en una asistencia en el arranque de este encuentro. El extremo quedó al borde del área y de frente al arco, pero fue generoso y decidió asistir a Harry Kane, quien sigue tomando ventaja como goleador de la Bundesliga.

Díaz entregó el balón hacia un costado y el delantero inglés sacó un potente remate desde afuera del área para poner el 2-0 a favor del Bayern. Con esto, el colombiano ahora tiene 4 goles y 4 asistencias en 6 partidos en la liga alemana.

