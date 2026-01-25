Marino Hinestroza ya se puso la camiseta del Vasco da Gama: así lo presentaron

Vasco da Gama confirmó este domingo 25 de enero la llegada de Marino Hinestroza como nuevo refuerzo para la temporada, oficializando así uno de los movimientos más comentados del mercado de fichajes sudamericano. El extremo colombiano, de proyección internacional y con pasado reciente en Atlético Nacional, fue presentado a través de las plataformas digitales del club de Río de Janeiro, que logró cerrar una negociación que se venía trabajando desde hace varias semanas.

La contratación del joven atacante no estuvo exenta de rumores y expectativas. Durante buena parte del mercado, Hinestroza fue vinculado con Boca Juniors, equipo que siguió de cerca su situación y analizó su incorporación. Sin embargo, fue finalmente Vasco da Gama el que concretó el acuerdo con Atlético Nacional, alcanzando un entendimiento que permitió destrabar la operación y asegurar el arribo del colombiano al fútbol brasileño.

Vasco da Gama apuesta por talento joven y desequilibrante

Desde la directiva del club carioca ven en Marino Hinestroza un jugador con condiciones ideales para potenciar el frente de ataque. Su velocidad, capacidad de desborde y habilidad en el uno contra uno encajan en la idea futbolística que busca consolidar Vasco en esta nueva etapa. El futbolista aterrizó en Río de Janeiro en las primeras horas del domingo para cumplir con los exámenes médicos de rigor y avanzar en los trámites administrativos previos a su incorporación oficial al plantel.

A través de un comunicado en redes sociales, el club informó que había alcanzado un acuerdo total con Atlético Nacional y que, tras superar las evaluaciones médicas, Hinestroza sería anunciado formalmente como nuevo refuerzo del denominado “Gigante de la Colina”. La expectativa entre los hinchas no tardó en crecer, considerando la necesidad del equipo de sumar variantes ofensivas que marquen diferencia en el campeonato local.

Un nuevo reto internacional para Marino Hinestroza

Para el extremo colombiano, este traspaso representa un paso importante en su carrera. Luego de su paso por Atlético Nacional, donde mostró destellos de su talento y llamó la atención de varios clubes del continente, Hinestroza asume el desafío de competir en una de las ligas más exigentes de Sudamérica. El fútbol brasileño aparece como un escenario ideal para consolidar su crecimiento y ganar mayor visibilidad a nivel internacional.

La operación también deja réditos positivos para el conjunto antioqueño, que logró cerrar un negocio favorable y continuar con su estrategia de proyección y exportación de jóvenes talentos. Mientras tanto, Vasco da Gama celebra la llegada de un futbolista que promete dinamismo y desequilibrio por las bandas, con la ilusión de que su impacto sea inmediato.

Con la presentación ya realizada y los trámites en curso, Marino Hinestroza se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera, ahora vestido de negro y blanco, en busca de protagonismo y continuidad en el fútbol brasileño.