¿A la Selección Colombia? Rodallega contó detalles de la conversación que tuvo con Néstor Lorenzo

Hugo Rodallega habló sobre la Selección Colombia y reveló detalles de la conversación que sostuvo con Néstor Lorenzo tras su nuevo título con Santa Fe.

Sebastián Montañez

enero 22 de 2026
07:20 a. m.
El nombre de Hugo Rodallega volvió a tomar fuerza en el fútbol colombiano tras un nuevo título con Independiente Santa Fe.

A sus 40 años, el delantero fue protagonista en una de las finales, marcó gol, levantó el trofeo como capitán y reafirmó su papel como líder, referente y titular indiscutido del equipo cardenal.

Su vigencia deportiva no pasa desapercibida y, como ha ocurrido en otros momentos, reabrió el debate sobre una eventual convocatoria a la Selección Colombia.

Con 67 goles y dos títulos en tres años con Santa Fe, Rodallega vive uno de los capítulos más sólidos de su carrera. Ese rendimiento ha llevado a que hinchas y periodistas vuelvan a preguntarle por el combinado nacional, una posibilidad que, aunque lejana, él no descarta del todo.

Rodallega habló sin rodeos sobre la Selección Colombia

En zona mixta, tras la consagración, el atacante fue claro y mesurado al referirse al tema.

“Yo sigo con la ilusión intacta, nunca le he cerrado la puerta a la selección. Sin embargo, es algo que manejo con calma, con cautela, prefiero no hablar mucho del tema”, expresó Rodallega.

El delantero entiende el momento del proceso que vive la Selección Colombia y reconoce que las decisiones pasan por un análisis más amplio del cuerpo técnico, más allá de su buen presente individual.

La conversación con Néstor Lorenzo y el cuerpo técnico

Rodallega confirmó que sí hubo diálogo con Néstor Lorenzo, aunque aclaró que estuvo lejos de significar un llamado.

“Tuve la oportunidad de entrenar con Santa Fe en la Federación el año pasado y pude hablar con Néstor Lorenzo, con Amaranto y con el cuerpo técnico. Fue una charla amena, pero no hacíamos mucho énfasis en un posible llamado”, contó.

Según explicó, en esas conversaciones se resaltó su buen momento en Santa Fe y el valor de su trayectoria, pero sin entrar en escenarios concretos de convocatoria. “Ellos harán un análisis diferente”, concluyó el capitán cardenal.

Por ahora, Hugo Rodallega sigue disfrutando su presente, sumando títulos y goles, mientras su nombre, una vez más, se instala en la conversación alrededor de la Selección Colombia.

