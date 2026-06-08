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Edwin Cardona le devuelve la ilusión a los hinchas de Atlético Nacional en la gran final

El ídolo de Nacional apareció para marcar el descuento en la gran final del fútbol colombiano y se acerca para quitarle el título a Junior.

Edwin Cardona gol con Atlético Nacional
FOTO: Edwin Cardona

Noticias RCN

junio 08 de 2026
06:32 p. m.
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Después de mucha insistencia, Atlético Nacional volvió a meterse en la gran final del fútbol colombiano. Tras el 3-0 a favor de Junior en el partido de ida y un empate sin goles al final del primer tiempo, todo parecía lejano para el cuadro antioqueño, pero apareció una luz de esperanza.

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Sobre el minuto 56, Nacional por fin pudo superar a la defensa de Junior. Andrés Sarmiento supo desbordar por la banda y mandó un buen centro para que Edwin Cardona solo tuviera que empujarla y vencer a Mauro Silveira en el arco.

Alfredo Morelos desaprovecha penal para Nacional

Minutos después del primer gol de Nacional, el árbitro revisó el VAR y determinó que era penal a favor del equipo antioqueño por una supuesta falta del portero Silveira sobre Morelos, una decisión que encendió la polémica en redes sociales.

Sin embargo, en el cobro desde los 12 pasos, Morelos dejó pasar la oportunidad para acercarse a Junior y mandó el balón por fuera del arco dejando el 3-1 parcial en el marcador global.

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