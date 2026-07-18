¡Golazo! Inglaterra pega primero y silencia a Francia en el minuto 3

¡Gol de Inglaterra! Apenas al minuto 3, Declan Rice abrió el marcador ante ante Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Gol de Inglaterra a Francia por el tercer puesto del Mundial

Inglaterra golpeó desde el inicio del partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Apenas al minuto 3, Declan Rice aprovechó una acción colectiva para vencer al arquero francés y poner el 1-0 en el Hard Rock Stadium de Miami, desatando la celebración de los miles de aficionados ingleses presentes en el escenario.

El conjunto de los Tres Leones encontró rápidamente la ventaja en un compromiso de alta tensión internacional, donde ambos seleccionados buscan despedirse de la Copa del Mundo con un lugar en el podio. El tanto cambió por completo el panorama del encuentro y obligó a Francia a replantear su estrategia desde los primeros minutos.

La anotación llegó tras una jugada elaborada por Inglaterra, que encontró espacios en la defensa rival para que Rice definiera con precisión y rompiera la igualdad en territorio estadounidense.

Inglaterra se pone arriba del marcador en el Hard Rock Stadium

El festejo de la hinchada inglesa no se hizo esperar. Las tribunas del Hard Rock Stadium estallaron con el tempranero gol, consciente de la importancia de un partido que define al tercer mejor equipo del Mundial 2026.

Más allá del marcador, la anotación representa un golpe anímico importante en un duelo que, hasta ese momento, se perfilaba como un enfrentamiento muy equilibrado desde lo táctico. Abrir el marcador obliga ahora a Francia a adelantar sus líneas, asumir mayores riesgos en ataque y buscar rápidamente el empate para mantenerse en la pelea por el tercer lugar.

Declan Rice, una de las figuras del mediocampo inglés, apareció en el momento justo para darle ventaja a su selección y poner a soñar a los Tres Leones con cerrar su participación en la Copa del Mundo ocupando un lugar en el podio mundialista.