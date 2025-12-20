Gol de Jhon Jáder Durán: así fue la definición de lujo del colombiano con Fenerbahce

El colombiano Jhon Jáder Durán volvió a dejar su huella en el fútbol europeo. Este fin de semana fue titular con el Fenerbahce y terminó siendo una de las figuras en la victoria 3-0 como visitante ante Eyüpspor, en la jornada 17 de la liga turca.

Su gol, más allá del resultado, se robó los aplausos por la calidad técnica de la definición.

Así fue el gol de lujo de Durán

La anotación llegó al minuto 75' y fue una muestra del crecimiento futbolístico del atacante colombiano.

Durán recibió un pase al centro del área, controló con la pierna izquierda, dominó el balón en el aire con gran coordinación y luego sacó un remate rasante y preciso que se coló junto al palo izquierdo del arquero.

La jugada combinó potencia, técnica y serenidad, virtudes que el delantero ha venido puliendo en su etapa en Turquía.

El gesto técnico no solo amplió la ventaja en el marcador, sino que sentenció el partido y confirmó el buen momento individual del colombiano, que cada vez se siente más cómodo en el esquema ofensivo de su equipo.

Fenerbahce, líder y con Durán en alza

Gracias a esta victoria, el Fenerbahce alcanzó 39 puntos y se convirtió en el nuevo líder de la liga turca, a la espera de lo que ocurra con su máximo rival, el Galatasaray, en el cierre de la fecha 17.

Para Jhon Jáder Durán, este gol representa su tercera anotación en la Liga de Turquía, una cifra que refleja su impacto progresivo en el campeonato. colombiano continúa dando pasos firmes en Europa, demostrando que su talento también puede marcar diferencia en una liga tan competitiva como la turca.