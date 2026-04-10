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🔴EN VIVO🔴 Colombia 2-1 Venezuela por la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina

Siga en vivo el partido de la Selección Colombia vs. Venezuela por la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
09:44 p. m.
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La Selección Colombia Femenina vuelve a la acción este viernes con un duelo clave ante Selección Venezuela Femenina por la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

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El partido se juega desde las 8:00 p.m. y podrá verse en vivo por el canal RCN, su aplicación y plataformas digitales.

El encuentro corresponde a la fecha 5 de un torneo que otorga cupos al Mundial de 2027 en Brasil, lo que aumenta la presión para ambos equipos. Colombia llega con la necesidad de sumar tres puntos tras su empate ante Bolivia, resultado que la dejó momentáneamente fuera de los puestos de clasificación directa.

Un duelo clave por la clasificación al Mundial

La Tricolor, dirigida por Ángelo Marsiglia, afronta este compromiso con la obligación de ganar en casa para escalar posiciones.

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Actualmente suma 7 puntos y se ubica en la cuarta casilla, mientras que Venezuela lidera con 8 unidades, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo por la cima.

Un triunfo colombiano no solo le permitiría recuperar terreno, sino también acercarse a uno de los cupos directos al Mundial. “Es un duelo clave en la lucha por la clasificación”, coinciden analistas, teniendo en cuenta la paridad que hay en la tabla.

Hora y dónde ver el partido en vivo

El compromiso se disputa en el estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario elegido para esta doble jornada de la selección.

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Los aficionados podrán seguir el partido a través del canal RCN, así como en su aplicación oficial y en plataformas digitales como YouTube. “Vea en vivo desde las 8:00 p.m.”, es el llamado para no perderse este choque entre dos selecciones que llegan en gran nivel.

Colombia sabe que no puede fallar. En casa y con su gente, la Tricolor buscará un triunfo que la mantenga en carrera hacia el Mundial 2027 y que le permita dar un golpe de autoridad en el torneo.

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