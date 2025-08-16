No olvida a Diogo Jota: la emotiva celebración de Luis Díaz en su primer gol con Bayern Múnich

Luis Díaz no se olvida de su gran amigo Diogo Jota y en medio de su celebración de su primera anotación con la camiseta del Bayern Múnich este sábado 16 de agosto en la Supercopa de Alemania, el delantero colombiano quiso festejar como el fallecido portugués, haciendo una seña de videojuegos, como Jota celebraba sus goles con el Liverpool.

Luis Díaz vivió una jornada inolvidable este sábado 16 de agosto al convertir su primer gol con la camiseta del Bayern Múnich y celebrar su primer título en el fútbol alemán. Sin embargo, más allá del logro deportivo, el delantero colombiano dejó una imagen cargada de emoción y significado: su festejo estuvo dedicado a su gran amigo y excompañero Diogo Jota, fallecido recientemente en un accidente de tránsito.

El guajiro se estrenó como goleador en la final de la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart, cuando al minuto 77 conectó de cabeza un centro desde el costado y marcó el 2-0 parcial. Pero lo que más conmovió fue la manera en que eligió celebrarlo: Díaz imitó la característica seña de videojuegos que hacía el portugués cada vez que anotaba, un gesto que reflejó la profunda amistad que los unía desde su paso conjunto por el Liverpool.

Un homenaje que va más allá del fútbol

La dedicatoria de Luis Díaz trascendió el simple festejo de un gol. En medio de la euforia por su primera anotación y el primer título con su nuevo club, el atacante colombiano aprovechó para recordar a Jota, con quien compartió vestuario durante un par de temporadas en Inglaterra y con quien construyó una relación cercana dentro y fuera de la cancha.

El gesto no pasó desapercibido para los aficionados ni para sus compañeros de equipo, quienes lo rodearon entre abrazos y aplausos. La victoria final por 2-1 frente al Stuttgart selló una noche redonda para el Bayern y para el colombiano, que ya empieza a ganarse un lugar en el corazón de la hinchada bávara.

Gol, título y memoria eterna para un amigo

Con esta actuación, Díaz no solo inicia con pie derecho su etapa en Alemania, sino que también demuestra que, incluso en los momentos de gloria personal, no olvida a quienes marcaron su camino. Su cabezazo se transformó en un mensaje de afecto y respeto hacia Diogo Jota, una forma de decir que su recuerdo seguirá vivo en cada paso de su carrera.