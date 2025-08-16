CANAL RCN
Deportes

¡Luis Díaz y Bayern Múnich se coronan campeones de la Supercopa de Alemania!

Luis Díaz consiguió su primer título con la camiseta del Bayern Múnich este sábado habiendo marcado un golazo.

Luis Díaz
Foto: AFP

agosto 16 de 2025
03:25 p. m.
El Bayern Múnich de Luis Díaz se coronó campeón de la Supercopa de Alemania este sábado 16 de agosto tras vencer a Stuttgart 2-1 con un tanto del delantero colombiano que le permitió alzarse con su primer título en territorio alemán.

El Bayern de Múnich, vigente campeón de Alemania, consiguió el primer título oficial de la temporada, la Supercopa de Alemania, al ganar 2-1 este sábado en Stuttgart al equipo local, gracias a tantos de Harry Kane y del recién llegado Luis Díaz.

El atacante colombiano, fichado a finales de julio desde el Liverpool en una operación que ascendió a 75 millones de euros (88 millones de dólares), firmó así su primer gol oficial con su nuevo equipo.

Fue en el minuto 77, para ampliar la cuenta del Bayern después de Kane abriera el marcador en el 18.

En el descuento final, Jamie Leweling (90+3) acortó para el Stuttgart, el campeón de la última Copa de Alemania, pero sin tiempo para una reacción.

El Bayern de Múnich conquistó así por undécima ocasión -un récord- la Supercopa de su país, el torneo que tradicionalmente abre la temporada en Alemania y que llevaba este año por primera vez el nombre de Franz Beckenbauer, la leyenda fallecida en enero de 2024 a los 78 años.

La Bundesliga arrancará el próximo fin de semana y allí el Bayern de Múnich empezará el viernes ante el RB Leipzig, que este sábado derrotó 4-2 al modesto Sandhausen (4ª división) en la primera ronda -treintaidosavos de final- de la Copa de Alemania.

