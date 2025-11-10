¡Colombia extiende su ventaja contra México! Jugada magistral termina en gol de Luis Díaz

Apareció Luis Díaz. Al minuto 55, el jugador del Bayern Múnich marcó el 2-0 contra México en el amistoso jugado en Estados Unidos.

Tal y como pasó en las eliminatorias, fue clave la conexión con James Rodríguez. El volante le hizo un pase al vacío a Díaz y el guajiro no desaprovechó. Se la picó al arquero Malagón y extendió la ventaja.

Luis Díaz marcó el 2-0 contra México

México estaba saliendo, pero la presión hizo que la 'tricolor' pudiera robar la pelota cerca al cinturón del campo. Lucumí encontró a James, quien no dudó en poner el pase al vacío.

Díaz corrió por la zona izquierda, le ganó la posición al defensa y de manera fría definió. Hubo júbilo amarillo en las tribunas del estadio.

El último gol del talentoso jugador se había dado el pasado 10 de junio, durante la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Díaz abrió el marcador contra Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires al minuto 24. Sin embargo, el partido quedó en tablas tras el empate de Thiago Almada en el minuto 81.

Díaz, el goleador de Colombia en la eliminatoria

Durante el camino hacia la cita mundialista, el extremo fue pieza fundamental en Colombia. Muestra de ello fue haber sido el goleador de la 'tricolor' con siete anotaciones en 17 partidos jugados. Solamente fue superado por Miguel Terceros de Bolivia y Lionel Messi de Argentina.

Con la Selección, Díaz llegó al partido con México contando con 19 goles en 66 partidos. Su gran rendimiento lo ha hecho estar en el top 10 de los anotadores de la 'tricolor'. Cabe mencionar que en último periodo de transferencias, el delantero pasó del Liverpool al Bayern Múnich.

Con respecto a clubes, estas con las cifras del guajiro: Liverpool (148 partidos y 41 goles), Porto (125 partidos y 41 goles), Junior (106 partidos y 20 goles), Barranquilla (42 partidos y tres goles) y Bayern Múnich (10 partidos y seis goles).