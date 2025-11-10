CANAL RCN
OFICIAL: estos son los once titulares de la Selección Colombia en el partido amistoso contra México

La Selección Colombia jugará este sábado 11 de octubre contra México en Estados Unidos.

octubre 11 de 2025
07:15 p. m.
La Selección Colombia juega este sábado 11 de octubre contra México en el AT&T Stadium en Arlington, Texas (Estados Unidos). Los once elegidos por Néstor Lorenzo son:

James Rodríguez y Luis Díaz titulares

  • David Ospina.
  • Daniel Muñoz.
  • Willer Ditta.
  • Jhon Lucumí.
  • Álvaro Angulo.
  • Jefferson Lerma.
  • Kevin Castaño.
  • James Rodríguez.
  • Kevin Serna.
  • Luis Diaz.
  • Luis Suárez.

Con respecto al último partido, el cual fue contra Venezuela por la última fecha de las eliminatorias, hubo varios cambios.

El primero fue en la portería. El titular había sido Kevin Mier, quien milita en Cruz Azul. Con respecto a la defensa, repiten Muñoz y Ángulo. En el encuentro contra Venezuela, la dupla de centrales había sido Yerry Mina y Dávinson Sánchez.

Ospina extiende su récord

Lerma y Castaño también repiten en el medio campo. En vez de Richard Ríos, hoy estará Kevin Serna. Ya en la parte delantera, no hay cambios. Se mantiene el mismo tridente: James, Díaz y Suárez; este último salió figura contra Venezuela tras marcar cuatro de los seis goles.

El historial muestra que Colombia y México se han enfrentado en 28 oportunidades: nueve victorias, nueve empates y diez derrotas.

Ospina seguirá extendiendo su récord de ser el jugador con más partidos en la historia de la Selección con 129 apariciones. Le siguen James Rodríguez (118), Juan Guillermo Cuadrado (116), Carlos Valderrama (111) y Radamel Falcao (105). La última vez que Ospina había sido titular fue hace dos años.

Colombia tiene un grato recuerdo. El 16 de diciembre de 2023, ya bajo la dirección de Lorenzo, la 'tricolor' venció al cuadro mexicano por 3-2 en Los Ángeles. Aquel día marcaron Andrés Felipe Reyes, Roger Martínez y Carlos Andrés Gómez.

Titular de México

Por su parte, México formará de la siguiente forma:

  • Luis Malagón.
  • Jorge Sánchez.
  • César Montes.
  • Johan Vásquez.
  • Jesús Gallardo.
  • Erik Lira.
  • Marcel Ruiz.
  • Orbelín Pineda.
  • Diego Lainez.
  • Alexis Vega.
  • Santiago Giménez.
