Revelan cuánto ganaría James Rodríguez en el fútbol italiano

James Rodríguez podría regresar al fútbol europeo. El Avellino, de la Serie B de Italia, ya formalizó una oferta por el colombiano, que contempla un contrato hasta junio de 2027 durante las dos temporadas.

La propuesta todavía no ha sido aceptada. El entorno del futbolista analiza las condiciones y podría presentar una contrapropuesta en las próximas horas.

¿Cuánto le pagarían a James Rodríguez en Avellino?

Según reveló el periodista Julián Capera, el Avellino habría puesto sobre la mesa 1,2 millones de euros para el primer año de contrato y 2 millones de euros para el segundo.

A esas cifras se sumaría un monto adicional relacionado con los derechos de imagen del mediocampista colombiano. De esta manera, el acuerdo representaría una apuesta económica para el club italiano, que busca reforzar su plantilla con un jugador de amplia trayectoria internacional.

¿Qué condición tendría el contrato de James con Avellino?

El contrato incluiría una opción de renovación por un año adicional si el Avellino consigue ascender a la Serie A.

El equipo italiano marcha actualmente quinto en la clasificación de la Serie B, con seis puntos después de tres jornadas, por lo que el objetivo de pelear por el ascenso aparece desde el comienzo de la temporada como uno de sus principales desafíos.

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La eventual llegada de James sería una de las apuestas más importantes del club para intentar mantenerse en la parte alta de la tabla. Avellino comparte la categoría con equipos de mayor tradición como Palermo, Sampdoria, Ascoli, Empoli, Hellas Verona y Cesena.

Por ahora, la negociación continúa abierta. Capera señaló que el Avellino espera una respuesta del entorno del futbolista y que incluso podría recibir una contrapropuesta para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

Para James, de 35 años, la operación también significaría la posibilidad de regresar a Europa después de su paso por el Rayo Vallecano en la temporada 2024-25.

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Su último equipo fue Minnesota United, en la MLS, donde participó en ocho encuentros y registró dos asistencias. El colombiano se encuentra actualmente como agente libre y ha manifestado que todavía no contempla el retiro.