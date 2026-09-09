Excampeón con Millonarios habló de Mayer Candelo y su llegada a Millonarios

La llegada de Mayer Candelo al cuerpo técnico de Millonarios de Alberto Gamero está cada vez más cerca y generó ilusión entre varios referentes del club. Jhonny Ramírez, campeón con los azules en 2012, rompió el silencio y celebró la incorporación de quien fue su compañero y capitán.

El exmediocampista no ocultó su satisfacción por el nuevo paso de Candelo, cuya cercanía con la institución y con la hinchada ha sido una constante desde su etapa como futbolista.

¿Qué dijo Jhonny Ramírez sobre Mayer Candelo?

Ramírez reconoció que conocía desde antes la posibilidad de que Candelo llegara al cuerpo técnico, pero decidió guardar silencio mientras la situación se definía.

Me tocó atragantarme el chisme, me mordía la lengua, pero hoy amanecimos felices porque llegó Mayer Candelo, nuestro capitán, nuestro líder del 2012 a Millonarios, expresó el exjugador al referirse a la incorporación de su antiguo compañero.

Para Ramírez, la elección tiene un componente especial por lo que Candelo representa para Millonarios y por la relación que ambos construyeron durante una de las etapas más recordadas del club en los últimos años.

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“Es nuestro capitán, nuestro líder del 2012”, señaló, al tiempo que destacó las capacidades del nuevo integrante del cuerpo técnico.

¿Por qué Jhonny Ramírez considera acertada la llegada de Candelo?

El exjugador también resaltó la posibilidad de que Candelo y Gamero trabajen juntos en esta nueva etapa. Ramírez considera que ambos conocen la institución, tienen una fuerte identificación con Millonarios y pueden aportar desde su experiencia.

Consideramos que es una de las mejores opciones por sus capacidades, por todo lo que representa para la institución. Esperamos que solo puedan conseguir logros de la mano de Gamero, porque son dos personas buenas, luchadoras, trabajadores y que aman a la institución. Que lleguen muchos logros para el equipo, manifestó.

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La llegada de Gamero se produjo después de la salida de Fabián Bustos, quien fue despedido de su cargo en medio del campeonato. El técnico samario asumió así su segundo ciclo al frente del conjunto bogotano y comenzó a conformar su equipo de trabajo.

Candelo, por su parte, tiene un vínculo especial con Millonarios. Fue capitán y campeón con el equipo en 2011 y 2012, además de convertirse en uno de los jugadores identificados con la institución durante su paso por el club.

Ramírez cerró su mensaje con un deseo para el nuevo proyecto: que Gamero y Candelo puedan conseguir resultados importantes y devolverle protagonismo al equipo.

El exjugador resumió su expectativa destacando que se trata de dos personas que, según su percepción, “aman a la institución”. Ahora, la atención estará puesta en lo que pueda producir esta nueva dupla en el banquillo azul.