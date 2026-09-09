Nequi dará dinero a 2.500 usuarios en septiembre: estos son los requisitos

Nequi lanzó una campaña durante septiembre de 2026 con la que 2.500 usuarios podrán recibir un incentivo de $10.000.

La iniciativa está dirigida a quienes reciban dinero desde el exterior mediante los servicios de Remesas o Giros a un link y cumplan una serie de condiciones.

RELACIONADO Nequi cambió desde este 1 de septiembre y emite importante mensaje para todos sus usuarios

La nueva campaña de Nequi estará disponible entre el 1 y el 30 de septiembre, aunque podría finalizar antes si se completa el número máximo de beneficiarios. La participación es automática, por lo que los usuarios no tendrán que realizar una inscripción adicional.

¿Cómo recibir los $10.000 que dará Nequi?

Para acceder al incentivo, el usuario debe ser mayor de 18 años, mantener activa su cuenta Nequi y recibir mínimo USD $140 desde el exterior en una sola operación, ya sea mediante Remesas o Giros a un link. Además, tendrá que estar entre las primeras 2.500 personas que cumplan todos los requisitos.

Un punto importante es que no se pueden sumar diferentes transferencias para completar los USD $140, ni combinar operaciones realizadas mediante los dos servicios. El monto mínimo debe recibirse en una única transacción que finalice exitosamente.

¿Cuánto dinero entregará Nequi a cada usuario?

Los beneficiarios recibirán $10.000 directamente en su cuenta Nequi. Cada persona podrá obtener el incentivo una sola vez, incluso si posteriormente vuelve a cumplir las condiciones o utiliza los dos productos incluidos en la campaña.

En total, Nequi destinó una bolsa de hasta $25 millones, correspondiente a 2.500 incentivos de $10.000 cada uno.

Además, no se trata de un sorteo. Los incentivos serán asignados según el orden en que los usuarios completen exitosamente las condiciones establecidas.

Por esta razón, aunque la campaña está prevista hasta el 30 de septiembre, cumplir los requisitos no garantiza recibir los $10.000 si para ese momento ya se alcanzó el límite de 2.500 beneficiarios.