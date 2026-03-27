Luis Díaz no se guardó nada y habló sobre el gol errado por Luis Suárez: "ya nos ha pasado"

El pasado viernes, la Selección Colombia de Mayores sufrió un duro revés en su camino de preparación hacia la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cayó 1-2 ante Croacia, perdiendo no solo el partido, sino también un histórico invicto de 15 años sin derrotas frente a rivales europeos.

El compromiso comenzó con una energía arrolladora por parte de la "Tricolor". Apenas al minuto 2, Jhon Arias capitalizó una brillante jugada colectiva para poner el 1-0 parcial, desatando la euforia de los miles de colombianos presentes en las gradas.

Sin embargo, la jerarquía de los balcánicos no tardó en aparecer. Al minuto 5, el joven defensor Luka Vuskovic aprovechó un descuido en la marca tras un tiro de esquina para igualar las acciones con un cabezazo certero.

A pesar de los destellos de calidad de James Rodríguez y las incursiones explosivas de Luis Díaz, Colombia no logró recuperar el control total del mediocampo. Antes de finalizar la primera etapa, al minuto 41, Igor Matanovic sentenció el marcador definitivo tras un error en la salida defensiva que dejó al guardameta Camilo Vargas sin opciones.

Luis Díaz habló del gol errado de Luis Suárez

Un hecho que no pasó por alto en la derrota colombiana fue el insólito gol errado por el delantero, Luis Javier Suárez. Tras una habilitación magistral de Luis Díaz que dejó al delantero solo frente al arco y sin portero, este falló de manera increíble lo que habría sido el 2-1 parcial a favor de la tricolor.

Al término del encuentro, Luis Díaz, referente absoluto del equipo, no dudó en salir en defensa de su compañero. Con una madurez propia de los capitanes, el extremo del Liverpool restó importancia al error individual y priorizó la unión del grupo:

"Que le pase ahora y que más adelante las meta; las va a meter todas, no te preocupes. De eso se trata esto, de corregir, y estoy seguro de que para el próximo partido estará más fino", declaró Díaz.

No obstante, Lucho reclacó que esos temas de definición le ha pasado en partidos anteriores a la tricolor, algo que hay que mejorar de cara a la Copa del Mundo donde no hay margen de error.

“Fue brutal, porque habíamos hecho una buena jugada, muy bonita.Yo justo lo veo y era solo empujarla, pero ya nos ha pasado”, declaró.

Con esta derrota, Colombia ajusta piezas de cara a su próximo reto amistoso ante Francia, buscando recuperar la efectividad goleadora y la solidez defensiva que los caracterizó en las eliminatorias.