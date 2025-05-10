CANAL RCN
Deportes Video

Gol de Nigeria: así fue el penal con el que le empataron a la Selección Colombia

El equipo africano logró igualar el marcador frente a Colombia en el Mundial sub-20 en el cierre de la tercera fecha de la fase de grupos.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
07:30 p. m.
La Selección Colombia había tomado la ventaja en el duelo frente a Nigeria en la fecha 3 de la Copa del Mundo sub-20 de la FIFA. Sin embargo, un penal sobre los últimos minutos del encuentro, permitió que el equipo africano consiguiera el empate.

🔴 EN VIVO | Selección Colombia 1 - 1 Nigeria en el Mundial sub-20 por el Canal RCN: ¡Empataron a la 'Tricolor'!
RELACIONADO

El árbitro no vio la acción que terminó en penal. Sin embargo, tras los reclamos nigerianos y la revisión de la acción en el VAR, el equipo tuvo la opción de igualar desde los 12 pasos. Daniel Mabeyi se encargó del cobro y engañó perfectamente a Jordan García.

Nigeria y el gol que los clasificó a los octavos de final

Con este empate, el equipo nigeriano logró alcanzar el umbral de los 4 puntos y se clasificó a los octavos de final del Mundial sub-20 como uno de los mejores terceros de la competencia.

Ahora, Nigeria tendrá que enfrentarse contra el líder del grupo D que es Argentina, uno de los rivales con más opciones para quedarse con el título en Chile a mediados del mes de octubre.

