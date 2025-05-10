Gol de Nigeria: así fue el penal con el que le empataron a la Selección Colombia

La Selección Colombia había tomado la ventaja en el duelo frente a Nigeria en la fecha 3 de la Copa del Mundo sub-20 de la FIFA. Sin embargo, un penal sobre los últimos minutos del encuentro, permitió que el equipo africano consiguiera el empate.

El árbitro no vio la acción que terminó en penal. Sin embargo, tras los reclamos nigerianos y la revisión de la acción en el VAR, el equipo tuvo la opción de igualar desde los 12 pasos. Daniel Mabeyi se encargó del cobro y engañó perfectamente a Jordan García.

Nigeria y el gol que los clasificó a los octavos de final

Con este empate, el equipo nigeriano logró alcanzar el umbral de los 4 puntos y se clasificó a los octavos de final del Mundial sub-20 como uno de los mejores terceros de la competencia.

Ahora, Nigeria tendrá que enfrentarse contra el líder del grupo D que es Argentina, uno de los rivales con más opciones para quedarse con el título en Chile a mediados del mes de octubre.