CANAL RCN
Deportes

Atlético de Madrid vs. Arsenal, semifinal de Champions: hora y canal para ver EN VIVO🔴

Atlético de Madrid recibe a Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League. Prográmese con el partidazo.

Champions
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 28 de 2026
12:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Atlético de Madrid se prepara para una de esas noches que definen temporadas. Este miércoles 29 de abril recibirá al Arsenal por el partido de ida de las semifinales de la Champions League, en un duelo que promete alta intensidad desde el primer minuto. El escenario será el Estadio Metropolitano de Madrid, que se espera completamente lleno, con miles de aficionados ‘colchoneros’ empujando a su equipo en busca de una ventaja clave.

El compromiso está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) y podrá seguirse a través de ESPN y la plataforma Disney+. Será un enfrentamiento entre dos estilos marcados y dos proyectos que han demostrado solidez a lo largo del torneo.

PSG vs. Bayern Múnich, semifinal de Champions: hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO🔴
RELACIONADO

PSG vs. Bayern Múnich, semifinal de Champions: hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO🔴

Atlético quiere imponer su fortaleza en casa

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega a esta instancia tras superar una exigente serie ante el Barcelona en los cuartos de final. Ese cruce dejó en evidencia la capacidad del Atlético para competir en escenarios de máxima presión, apoyado en su orden táctico y en la fortaleza que históricamente ha mostrado como local.

Jugar en el Metropolitano representa una ventaja significativa. El ambiente, la cercanía del público y la identidad combativa del equipo suelen convertirse en factores determinantes. Por ello, el objetivo en este primer duelo será claro: conseguir un resultado favorable que le permita viajar con cierta tranquilidad al partido de vuelta.

Cambio de canal para Millonarios vs. Sao Paulo: hora y dónde verlo EN VIVO🔴
RELACIONADO

Cambio de canal para Millonarios vs. Sao Paulo: hora y dónde verlo EN VIVO🔴

Arsenal, un rival en pleno crecimiento

Enfrente estará un Arsenal que ha dado pasos firmes en su consolidación europea bajo la dirección de Mikel Arteta. El equipo inglés avanzó a semifinales tras eliminar al Sporting de Lisboa, mostrando una propuesta ofensiva dinámica y una evolución notable en su competitividad internacional.

El conjunto londinense buscará imponer su ritmo y sacar provecho de la velocidad de sus transiciones, consciente de que un gol como visitante puede ser determinante en la serie. Para Arsenal, el reto será sostener su idea de juego ante un rival que suele incomodar y que rara vez concede espacios.

Lorelei Tarón explotó contra quienes piden el retiro de Falcao: envió indirecta
RELACIONADO

Lorelei Tarón explotó contra quienes piden el retiro de Falcao: envió indirecta

La semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal promete ser un choque de alto nivel, donde cada detalle contará. El primer capítulo en territorio español marcará el rumbo de una eliminatoria que tiene en juego nada menos que un lugar en la gran final de la Champions League.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

El antecedente que ilusiona: Millonarios nunca perdió ante São Paulo

Millonarios

Revelaron el plan de Universitario de Perú para llevarse a Bustos

Selección Colombia

La imagen de la FCF que despertó especulación sobre la base de Colombia para el Mundial

Otras Noticias

Atlántico

Sicarios atacan a familia extranjera en Puerto Colombia: le dispararon a bebé de 20 días

Dos hombres en moto dispararon contra una vivienda en el Atlántico; autoridades ofrecen hasta $40 millones por información que permita capturarlos.

Ministerio de Salud

Colombia reduce en más del 30% los casos de malaria: ¿cómo se detecta la enfermedad?

El Ministerio de Salud reveló los porcentajes de mejora en cuanto a la detección y prevención de la enfermedad.

Viral

VIDEO| La Liendra se infiltró en zona de prostitución: "Casi me disparan"

Animales

Contrató a Justin Bieber en su boda: así es la vida del magnate que quiere a los hipopótamos colombianos

Dólar

Tras varios días cayendo, el dólar tuvo un rebote este 28 de abril: así se cotiza hoy en Colombia