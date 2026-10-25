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Bogotá se destaca en la Guía Michelin 2026: tres hoteles recibieron importante reconocimiento

Tres hoteles de Bogotá fueron reconocidos con Llaves Michelin en 2026. Conozca cuáles son y por qué destacan entre los mejores alojamientos del país.

Bogotá se destaca en la Guía Michelin 2026: tres hoteles recibieron importante reconocimiento
Foto: redes sociales

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
02:56 p. m.
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Bogotá volvió a llamar la atención del turismo internacional, esta vez por sus lugares para hospedarse.

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Tres hoteles de la capital aparecen entre los establecimientos distinguidos con Llaves Michelin en 2026, un reconocimiento que valora la experiencia de los viajeros más allá de contar con habitaciones cómodas.

¿Cuáles son los tres hoteles de Bogotá reconocidos por la Guía Michelin 2026?

El Four Seasons Hotel Bogotá, situado en la Zona Rosa, recibió por primera vez una Llave Michelin. El establecimiento combina una propuesta de lujo, espacios contemporáneos y servicios pensados para quienes visitan la ciudad.

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También debutó con una Llave el Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá, ubicado en una construcción histórica que conserva detalles arquitectónicos tradicionales y los combina con comodidades actuales.

El tercer establecimiento es Hotel Casa Legado, que mantuvo la Llave conseguida anteriormente. A diferencia de los grandes hoteles, su propuesta se acerca al alojamiento boutique con ambientes acogedores, habitaciones con personalidad y atención personalizada.

Los tres forman parte de los 11 hoteles colombianos que obtuvieron una o dos Llaves en la selección de este año.

¿Qué significa recibir una Llave Michelin y por qué importa para Bogotá?

Aunque la Guía Michelin es conocida por sus estrellas para restaurantes, en el caso de los hoteles entrega Llaves.

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Una Llave reconoce una estancia muy especial; dos, una experiencia excepcional; y tres representan el máximo nivel.

Para elegir a los establecimientos, sus inspectores revisan aspectos como el diseño, el servicio, la identidad del lugar y la relación entre calidad y precio.

El resultado abre una vitrina para Bogotá ante viajeros extranjeros que buscan opciones de hospedaje con características propias. También permite mostrar una ciudad donde los hoteles pueden ser parte del viaje y no únicamente el lugar para dormir.

La capital complementa esa oferta con museos, gastronomía, conciertos y recorridos por sus barrios históricos. Así, el reconocimiento no solo favorece a tres establecimientos: también ayuda a despertar interés por conocer Bogotá.

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