🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. España por el Mundial Sub-20: véalo en directo

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile entra en su fase más electrizante y la Selección Colombia está lista para el desafío más grande del torneo.

Este sábado 11 de octubre se disputará un vibrante encuentro de cuartos de final entre la 'tricolor' contra una de las potencias históricas de las categorías juveniles: España.

El encuentro, que podría significar la segunda clasificación a semifinales de Colombia en 22 años, paralizará al país entero.

Siga en vivo Colombia vs. España por el Mundial Sub-20 por el Canal RCN

El equipo dirigido por César Torres llega a esta instancia con el ánimo en alto, tras superar a Sudáfrica en octavos de final. Figuras como Neyser Villarreal, autor de un doblete en el partido anterior, y Joel Canchimbo han demostrado la contundencia ofensiva y el balance táctico del equipo.

La cita histórica tendrá lugar en el Estadio Fiscal de Talca, y la expectativa es máxima, pues este partido es clave para reescribir la historia del fútbol juvenil colombiano.

La Selección Colombia sueña con eliminar a España del Mundial Sub-20

El rival de turno, la selección española, representa el mayor obstáculo en el camino de la 'tricolor'. Conocida por su fútbol de posesión, alta técnica individual y un juego asociativo impecable, 'La Roja' es una eterna candidata al título.

Para Colombia, la clave estará en mantener la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo y aprovechar la velocidad de los ataques por las bandas.

Este duelo tiene, además, un peso histórico. La única vez que Colombia superó los cuartos de final fue en la edición de Emiratos Árabes Unidos 2003, donde precisamente se enfrentó a España en semifinales.

Esa derrota dejó una "espinita" que esta nueva generación de jóvenes talentos busca sanar, transformando el recuerdo en una oportunidad dorada. Los jugadores son conscientes de que avanzar en el torneo es una oportunidad histórica para el fútbol nacional.

Horario y dónde ver Colombia vs. España en vivo por el Mundial Sub-20

La aficionados de la Selección Colombia podrán seguir cada minuto de este trascendental partido en vivo entre Colombia vs. España este sábado 11 de octubre por el Mundial Sub-20 a partir de las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

La transmisión estará a cargo del Canal RCN, que ofrecerá cobertura completa a través de su señal de televisión abierta.

Adicionalmente, los hinchas que prefieran las plataformas digitales tendrán acceso a la transmisión por la aplicación móvil y por el canal oficial de YouTube de Deportes RCN.