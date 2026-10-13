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Richard Ríos marcó golazo en Arabia: así fue la anotación del colombiano

El colombiano marcó su primer gol en Arabia.

Foto: Captura Pantalla ESPN

Mateo Alfonso Rey

octubre 13 de 2026
08:15 p. m.
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En una jornada agridulce para el fútbol colombiano en el ámbito internacional, el mediocampista Richard Ríos anotó su primer gol con la camiseta del Al-Ittihad en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Sin embargo, el esfuerzo del volante de la Selección Colombia no fue suficiente para evitar la caída de su equipo por 1-2 ante el Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro disputado este martes en territorio saudí comenzó cuesta arriba para el conjunto de Jeddah. Desde los primeros compases, el Shabab Al-Ahli impuso una fuerte presión en la mitad de la cancha que desarticuló el esquema local. Apenas al minuto 7, el delantero iraní Sardar Azmoun adelantó a la visita tras una rápida transición ofensiva.

Sin dar tiempo a la reacción de Al-Ittihad, el propio Azmoun volvió a golpear a los 16 minutos marcando el 0-2. La efectividad de la escuadra emiratí dejó atónita a la afición local y obligó al equipo de Ríos a remar contracorriente durante el resto del compromiso.

Más allá del resultado adverso, Richard Ríos disputó los 90 minutos completando una actuación destacada, demostrando una rápida adaptación al ritmo del fútbol asiático. El colombiano cerró el compromiso con un gol, tres remates totales y presencia constante en el despliegue físico del equipo.

Con este resultado, Al-Ittihad buscará corregir errores defensivos en la siguiente fecha de la fase de grupos de la Champions Asiática, donde Ríos apunta a consolidarse como una pieza indiscutible en el esquema titular.

Mire el gol de colombiano

¿Cuántos goles lleva Richard Ríos?

Con su reciente estreno goleador en las filas del Al-Ittihad de Arabia Saudita durante la Liga de Campeones Élite de la AFC, el mediocampista colombiano Richard Ríos alcanzó la cifra de 24 goles oficiales en su carrera profesional.

El volante antioqueño de 26 años ha consolidado una contundente trayectoria en el fútbol de alto rendimiento, marcando en Sudamérica, Europa y ahora en Asia.

En julio de 2025, Ríos dio el salto al balompié europeo al ser fichado por el S.L. Benfica de Portugal. Durante su paso por las 'Águilas', el centrocampista colombiano mantuvo su cuota ofensiva aportando 8 goles en 51 presentaciones, destacando tanto en la Liga Portugal como en competencias de copa e internacionales.

En septiembre de 2026, desembarcó en el fútbol asiático cedido al Al-Ittihad. En la AFC Champions League Elite frente al Shabab Al-Ahli, Ríos anotó su primer gol oficial en territorio saudí con un potente derechazo desde fuera del área al minuto 66.

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