CANAL RCN
Deportes Video

¡Se define el posible rival de Colombia en los cuartos de final! Golazo de España vs. Ucrania en el Mundial Sub-20

Pablo García, en el minuto 24, abrió el marcador a favor de la Selección de España Sub-20.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
03:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección de Ucrania y la Selección de España se están enfrentando en este momento por un cupo a los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Ucrania clasificó primera del grupo B tras sumar siete puntos luego de ganarle a Corea del Sur y a Paraguay, pero empatar con Panamá.

¡Prográmese! Estos son los partidazos, con fechas y horarios, en los octavos de final del Mundial Sub-20
RELACIONADO

¡Prográmese! Estos son los partidazos, con fechas y horarios, en los octavos de final del Mundial Sub-20

Mientras tanto, España se clasificó como uno de los mejores terceros de la fase de grupos del Mundial Sub-20. Pues, perdió vs. Marruecos, empató con México y le ganó por la mínima diferencia a Brasil.

Este partido se está jugando en Valparaíso, Chile, exactamente en el estadio Elías Figueroa Brander, y la Selección de España ha sido superior desde los primeros minutos.

Por lo tanto, en una de las situaciones ofensivas que logró hilar, Pablo García, el joven extremo del Real Betis, adelantó a la 'roja' y, en consecuencia, la está instalando en los cuartos de final del Mundial Sub-20.

En video: así fue el golazo de la Selección de España vs. la Selección de Ucrania en los octavos de final del Mundial Sub-20

En el minuto 24, la Selección de España tuvo un tiro de esquina desde el costado derecho y movió a la defensa de Ucrania de lado a lado.

Pablo García cobró en corto para Jan Virgili y corrió de inmediato hacia el área. Por lo tanto, luego de que el balón pasó por Pinar y Rodrigo Mendoza, recibió un pase bombeado dentro del área y pudo definir por encima del arquero Krapyvtsov.

Es así como, luego de los primeros 45 minutos disputados, la Selección Colombia es la que se está imponiendo en los octavos de final del Mundial Sub-20.

Siga EN VIVO el partido entre la Selección de España y la Selección de Ucrania en el Mundial Sub-20

El Canal RCN, a través de Youtube y la App, está transmitiendo todas las emociones del partido entre la Selección de España y la Selección de Ucrania.

En ese sentido, haciendo clic en el relacionado que estará a continuación, usted podrá ver el segundo tiempo en vivo.

🔴 EN VIVO 🔴 Ucrania vs. España por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Ucrania vs. España por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

América de Cali estrenó una nueva camiseta retro: precio, detalles y situación con Le Coq Sportif

Fútbol internacional

Importante jugador multicampeón de selección reveló que fue diagnosticado con cáncer

Millonarios

"El ‘Gato’ Pérez no va más como director deportivo de Millonarios": hay cambios en el club

Otras Noticias

Concejo de Bogotá

Cambian sanción para motociclistas en importante vía de Bogotá: ¿Por qué?

El concejal Julián Forero confirmó el cambio que se le hizo al decreto el 16 de septiembre.

Redes sociales

Muestran video inédito de Martín Elías minutos antes del accidente que conmocionó a Colombia

Muestran video inédito de Martín Elías minutos antes del accidente que conmocionó a Colombia.

Ecopetrol

Piden investigación a Ricardo Roa y al ministro Guillermo Jaramillo por campaña de Gustavo Petro

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado

Accidente de tránsito

Murió influencer brasileña, exnovia de una figura del Manchester City: ¿Qué pasó?