¡Se define el posible rival de Colombia en los cuartos de final! Golazo de España vs. Ucrania en el Mundial Sub-20

La Selección de Ucrania y la Selección de España se están enfrentando en este momento por un cupo a los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Ucrania clasificó primera del grupo B tras sumar siete puntos luego de ganarle a Corea del Sur y a Paraguay, pero empatar con Panamá.

Mientras tanto, España se clasificó como uno de los mejores terceros de la fase de grupos del Mundial Sub-20. Pues, perdió vs. Marruecos, empató con México y le ganó por la mínima diferencia a Brasil.

Este partido se está jugando en Valparaíso, Chile, exactamente en el estadio Elías Figueroa Brander, y la Selección de España ha sido superior desde los primeros minutos.

Por lo tanto, en una de las situaciones ofensivas que logró hilar, Pablo García, el joven extremo del Real Betis, adelantó a la 'roja' y, en consecuencia, la está instalando en los cuartos de final del Mundial Sub-20.

En video: así fue el golazo de la Selección de España vs. la Selección de Ucrania en los octavos de final del Mundial Sub-20

En el minuto 24, la Selección de España tuvo un tiro de esquina desde el costado derecho y movió a la defensa de Ucrania de lado a lado.

Pablo García cobró en corto para Jan Virgili y corrió de inmediato hacia el área. Por lo tanto, luego de que el balón pasó por Pinar y Rodrigo Mendoza, recibió un pase bombeado dentro del área y pudo definir por encima del arquero Krapyvtsov.

Es así como, luego de los primeros 45 minutos disputados, la Selección Colombia es la que se está imponiendo en los octavos de final del Mundial Sub-20.

Siga EN VIVO el partido entre la Selección de España y la Selección de Ucrania en el Mundial Sub-20

El Canal RCN, a través de Youtube y la App, está transmitiendo todas las emociones del partido entre la Selección de España y la Selección de Ucrania.

En ese sentido, haciendo clic en el relacionado que estará a continuación, usted podrá ver el segundo tiempo en vivo.