🔴 EN VIVO 🔴 Ucrania vs. España por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

El Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 llega a su fase más emocionante: la eliminación directa. Este martes 7 de octubre, se vivirá una de las llaves más atractivas de los octavos de final entre dos selecciones europeas, pero con realidades muy distintas en el torneo.

España vs Ucrania Sub-20, se miden por un tiquete entre los ocho mejores equipos juveniles del planeta. Este choque promete ser una batalla táctica, con el equipo español obligado a consolidar su mejoría y el ucraniano buscando mantener su invicto. El encuentro se disputará hoy, 7 de octubre de 2025 a partir de las 2:30p.m.

Mundial Sub 20 en vivo: Ucrania vs. España por Deportes RCN

La Selección de España llega a esta instancia con sensaciones encontradas. Si bien su presencia en octavos se concretó de manera dramática, clasificando como una de las peores terceras, su último resultado fue una muestra de su potencial.

Los ibéricos sufrieron una derrota ante Marruecos y un empate con México, pero lograron una victoria sorprendente en la última jornada de la fase de grupos, eliminando a la poderosa Brasil.

Su desafío pasa por mejorar la contundencia ofensiva y lograr una mayor solidez defensiva que no ha caracterizado su juego inicial.

Por su parte, el combinado de Ucrania Sub-20 ha demostrado ser uno de los equipos más estables del certamen. Clasificaron a esta ronda como líderes de su grupo, manteniendo el invicto con dos victorias, incluida una ante Corea del Sur y un empate frente a Panamá.

Su juego organizado y su solidez táctica les dan una ventaja emocional de cara a este crucial encuentro. Los ucranianos buscarán imponer su ritmo y aprovechar cualquier error del rival, sabiendo que la presión recae principalmente sobre el equipo español.

Cuándo y dónde ver el España vs Ucrania Sub-20 EN VIVO

El vibrante partido de octavos de final que define a uno de los cuartofinalistas del Mundial Sub-20 se jugará este martes 7 de octubre en directo.

Los aficionados en Colombia podrán seguir el desarrollo del encuentro a partir de las 2:30 p.m. (hora colombiana). La transmisión del partido España vs Ucrania Sub-20 EN VIVO estará disponible a través de la señal de Deportes RCN, que ofrecerá la cobertura completa del emocionante partido.