Linda Caicedo marcó golazo 'maradoniano' con el Real Madrid: vea la anotación que sorprende a todos

La estrella colombiana Linda Caicedo volvió a ser protagonista en Europa este sábado tras marcar un gol de antología con el Real Madrid Femenino en la Liga Española. La delantera vallecaucana selló con una joya su actuación en la goleada 5-0 frente al Alhama, encuentro correspondiente a la décima jornada del campeonato. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Pau Quesada sigue en la pelea por la punta del torneo que actualmente lidera el Barcelona.

El Real Madrid impuso condiciones de principio a fin en el estadio Alfredo Di Stéfano. Los tantos de Silvia Cristóbal, Keukelaar, Iris Ashley, un autogol rival y la obra maestra de Caicedo dieron forma a una noche redonda para las merengues, que acumulan ya siete victorias consecutivas entre Liga y Champions, además de una racha de doce partidos sin conocer la derrota. El equipo blanco llega con confianza al compromiso europeo de este martes frente al París FC, donde buscará mantener su paso firme en el continente.

Una obra de arte en el minuto 94

El momento más brillante del encuentro llegó en el tiempo añadido, cuando Linda Caicedo encendió la magia. Corría el minuto 94 cuando la colombiana tomó el balón en su propio campo, aceleró con elegancia y dejó atrás a cuatro defensoras del Alhama con una secuencia de regates que levantó a los aficionados de sus asientos. Ya en el área, definió con una frialdad admirable ante la arquera, sellando el quinto tanto de la noche y firmando una de las jugadas más espectaculares de la temporada en el fútbol femenino europeo.

Su gol, rápidamente viral en redes sociales, fue destacado por aficionados y medios de todo el mundo como una muestra del enorme talento que posee la jugadora de la Selección Colombia. Los hinchas del Real Madrid llenaron las plataformas digitales de elogios, calificando la anotación como “una obra de arte” y “una demostración de pura clase”.

Con actuaciones como esta, Linda Caicedo continúa consolidándose como una de las futbolistas más determinantes del momento y una embajadora del talento colombiano en el fútbol mundial.