¡Orgullo cafetero! Linda Caicedo renovó con el Real Madrid hasta 2031

El Real Madrid Femenino dio un golpe estratégico en el mercado al oficializar la renovación de Linda Caicedo, una decisión que garantiza la permanencia de una de sus jugadoras más determinantes hasta el año 2031.

Con este anuncio, el club blanco deja claro que construirá su proyecto futuro alrededor del talento de la colombiana, quien se ha convertido en un referente indiscutible del plantel.

Linda Caicedo, la estrella del Real Madrid

La futbolista vallecaucana, que inicialmente tenía contrato hasta 2026, amplió su vínculo por cinco temporadas más tras un rendimiento que superó todas las expectativas desde su llegada a España en 2023.

A sus 20 años, Caicedo no solo ha tenido un crecimiento meteórico, sino que ha acumulado reconocimientos que la posicionan entre las mejores del mundo.

En apenas dos años, la atacante fue incluida en selecciones ideales de organismos internacionales, ganó el Golden Girl 2023, integró el FIFPro World11 Femenino 2024 y brilló en los premios The Best 2023, donde fue distinguida como la segunda mejor jugadora del planeta.

Además, su gol ante Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue elegido como el mejor tanto del torneo, prueba de su impacto global.

En el Real Madrid, su aporte ha sido igualmente determinante. Con 99 partidos disputados, suma 26 goles y 26 asistencias, participando directamente en más de 50 anotaciones.

Sus jugadas individuales, algunas virales por su calidad técnica, han sido comparadas con momentos históricos del fútbol femenino.

Linda Caicedo, figura clave en la Selección Colombia

El ascenso de Caicedo no se limita al ámbito de clubes. Con la Selección Colombia, debutó a los 14 años y desde entonces ha sido protagonista en los torneos más importantes del continente.

Ha disputado dos finales de Copa América (2022 y 2025) y ha sido incluida en el once ideal del certamen.

Con la renovación de Linda Caicedo, el Real Madrid envía un mensaje contundente: su proyecto deportivo se construye alrededor del talento joven y diferencial.