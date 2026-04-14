Cambio de canal para Millonarios vs. Boston River: hora y dónde verlo EN VIVO🔴

Millonarios tendrá este miércoles 15 de abril una noche decisiva en su camino continental. El cuadro embajador recibirá a Boston River de Uruguay en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un compromiso que llega cargado de presión por la necesidad de sumar de a tres. El equipo azul no solo necesita responder ante su gente, sino también dejar atrás el bajón anímico y futbolístico que ha mostrado en sus más recientes presentaciones.

El encuentro está programado para las 9:00 p. m. (hora colombiana) y contará con transmisión de DSports – DirecTV.

Los dirigidos por Fabián Bustos llegan golpeados después de la derrota 2-0 frente a O’Higgins en territorio chileno, resultado que los dejó en el fondo del Grupo C sin puntos, la misma situación en la que está Boston River, que cayó por la mínima ante São Paulo.

Justamente, el conjunto brasileño tomó aún más ventaja en la zona tras imponerse nuevamente y llegar a seis puntos de seis posibles, lo que aumenta la obligación de Millonarios de ganar para no perder terreno en la pelea por la clasificación.

El Campín, escenario de una noche para reaccionar

El ambiente en Bogotá promete ser especial. El Campín se vestirá de azul y blanco para respaldar a un equipo que necesita una respuesta inmediata tanto en lo futbolístico como en lo emocional. Después de algunos partidos en los que el rendimiento ha dejado dudas, este duelo aparece como la oportunidad ideal para recuperar confianza, solidez y conexión con la hinchada.

Millonarios deberá imponer condiciones desde el inicio, asumir el protagonismo con la posesión del balón y aprovechar el impulso de jugar en casa. La presión alta, la efectividad en el último tercio y la concentración defensiva serán aspectos clave para evitar sorpresas frente a un rival que también llega urgido.

Victoria obligatoria para seguir con vida en el grupo

Más que tres puntos, el cuadro capitalino se juega la posibilidad de mantenerse en carrera en una zona que ya empieza a tomar forma. Con São Paulo escapándose en la cima y O’Higgins fortalecido por su buen arranque, dejar puntos en Bogotá podría complicar seriamente el panorama del club colombiano.

Por eso, el compromiso frente a Boston River se perfila como una auténtica final adelantada. Una victoria no solo le permitiría a Millonarios volver a meterse en la discusión del grupo, sino también enviar un mensaje de reacción en un momento donde el equipo necesita demostrar carácter internacional.

La cita está servida: El Campín, una noche copera y la obligación de ganar. Para Millonarios, no hay margen de error.