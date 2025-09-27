Sigue encendido: nuevo golazo de Luis Suárez con el Sporting de Portugal

El delantero colombiano Luis Suárez continúa demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Este sábado 27 de septiembre volvió a ser protagonista con el Sporting de Lisboa al marcar el gol de la ventaja parcial frente al Estoril, en compromiso válido por la séptima fecha de la Liga de Portugal.

El tanto llegó en un momento clave del encuentro y acercó a los ‘Leones’ a la posibilidad de igualar en puntos al líder Porto, que cuenta con un partido menos, pero que ahora siente la presión en la parte alta de la tabla.

La anotación fue producto de su gran instinto goleador. Suárez recibió el balón dentro del área y, sin titubear, sacó un remate potente de pierna izquierda que terminó entrando junto al palo izquierdo del guardameta rival.

El arquero no tuvo reacción ante la precisión del disparo, lo que permitió que el colombiano celebrara una nueva conquista con su club. Esta actuación confirma que el atacante sigue siendo una pieza determinante en el esquema del Sporting, donde se ha convertido en uno de los referentes ofensivos.

Presente soñado con club y selección

Además de su rendimiento en el fútbol europeo, Luis Suárez vive un momento igualmente destacado con la selección Colombia. En el más reciente encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas, el atacante fue la gran figura al marcar cuatro goles en la goleada frente a Venezuela, resultado que significó la eliminación de la Vinotinto del camino al Mundial.

Ese desempeño ha aumentado la confianza del jugador y lo ha consolidado como una de las cartas ofensivas más importantes para el técnico Néstor Lorenzo.

Presión en la Liga de Portugal

La victoria parcial ante Estoril no solo fortalece el estado anímico del Sporting, sino que mantiene al equipo en la pelea directa por el liderato. Cada punto es vital en esta fase del campeonato, y con un Luis Suárez encendido, los hinchas lusos se ilusionan con pelear por el título de liga hasta la última jornada.