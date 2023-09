¡Locura total! El golazo de Patriotas que es furor en todo el mundo

Hace unos años salió un ranking que ponía a la liga colombiana como la quinta mejor del mundo. Claro, de inmediato las burlas y críticas -y con razón- no faltaron y es un tema del que todavía se discute con mucha ironía, pero no hay que dejar de reconocer que, de a ratos, el FPC deja momentos inolvidables y de categoría.

Parece un fuera de contexto, pero es real. En la segunda división colombiana se vio el que puede ser el gol del año en el país y en el mundo entero. Tan solo unas horas de haberse marcado, el video de la anotación se ha vuelto viral en redes sociales.

Patriotas está cumpliendo una floja campaña en la B, pero este lunes alcanzó su segundo triunfo del semestre al ganarle 2-0 a Barranquilla en Tunja. Un triunfo bastante valioso teniendo en cuenta que el cuadro costeño es el escolta en la tabla de la liga, por lo que pone soñar a los boyacenses con mejorar su nivel para pelear el ascenso este año.

Barranquilla estaba jugado en ataque buscando la igualdad en el final del partido. Al último minuto tenía un tiro de esquina a favor y todos sus jugadores estaban en el área rival tratando de buscar el tanto que les diera al menos un punto en su visita a Tunja. El arquero fue el único que no fue a buscar el cabezazo, pero sí estaba bastante salido de su área en vista de que el rival estaba replegado en campo propio.

Un jugador de Patriotas despejó el balón hacia la mitad del campo, en donde estaba Jordan Barrera como último hombre. El joven volante intentó enviar un lanzamiento directo al área, pero se resbaló y aunque alcanzó a puntear la pelota, ésta cayó en los pies de jugadores rivales.

En vista de que el arquero estaba muy lejos de su arco, Santiago Roa no dudó, no controló el balón sino que le pegó de una directo a la red y lo logró. Con un espectacular remate desde más de media cancha terminó anotando un golazo para que Patriotas ganara 2-0 en el final del partido. Todavía es muy pronto, pero en redes sociales ya piden esta anotación como candidata a pelear el premio Puskas 2023.

E no finalzinho do jogo o 1.5 gols bateu com esse "golaço" do meio campo no jogo entre Boyaca Patriotas 2 x 0 Barranquila FC 🤣 pic.twitter.com/VZXuO8E679