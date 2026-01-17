Atlético Nacional no tuvo piedad con Boyacá Chicó y lo goleó en el Atanasio: vea los goles

Atlético Nacional firmó una noche redonda en el debut de la Liga BetPlay I-2026 tras imponerse con autoridad 4-0 sobre Boyacá Chicó. El equipo antioqueño combinó efectividad, buen juego colectivo y solidez defensiva para resolver el compromiso sin sobresaltos y regalarle a su hinchada una presentación convincente.

Desde el arranque, el conjunto ‘verdolaga’ asumió la iniciativa, manejó los tiempos del partido y fue inclinando la cancha con posesiones largas y presión alta.

Boyacá Chicó intentó resistir ordenado, pero con el paso de los minutos comenzó a sufrir el desgaste y la superioridad técnica del local, que fue encontrando espacios para hacer daño.

Nacional derrotó a Boyacá Chicó

El primer golpe llegó cerca del final del primer tiempo. En una acción elaborada desde el mediocampo, Nacional encadenó varios toques que desarmaron la defensa rival.

El balón terminó en un centro preciso que encontró a Sarmiento, quien definió con categoría para romper el cero y premiar la insistencia del equipo.

Para el complemento, el cuadro paisa salió decidido a liquidar el partido. Apenas iniciado el segundo tiempo, Edwin Cardona amplió la ventaja con una acción que levantó al estadio.

Tras una rápida transición, el volante observó al arquero adelantado y se animó a probar desde larga distancia. El remate fue certero y se transformó en uno de los goles destacados de la jornada, confirmando el dominio absoluto de Nacional.

Goleada verdolaga en el debut ante Boyacá Chicó

Con el marcador a favor, Atlético Nacional no bajó el ritmo. Al minuto 78, una jugada de pelota quieta volvió a marcar la diferencia. William Tesillo, imponiéndose en el juego aéreo, conectó un potente cabezazo tras un tiro de esquina y puso el tercer tanto de la noche, reflejando el trabajo táctico y la fortaleza en las jugadas a balón parado.

La goleada se cerró pocos minutos después con la anotación de Juan Bauzá, quien aprovechó un nuevo desajuste defensivo para decretar el 4-0 definitivo. El gol selló una actuación sólida, en la que Nacional mostró variantes ofensivas y control total del partido.

Con este resultado, Atlético Nacional suma confianza, mientras que Boyacá Chicó deberá replantear su esquema tras una derrota contundente. La presentación verdolaga dejó sensaciones positivas y ratificó su condición de protagonista en la Liga BetPlay.