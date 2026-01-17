América de Cali debutó con goleada: los 'escarlatas' vencieron a Inter de Bogotá

América de Cali no dejó dudas en su estreno en la Liga BetPlay I-2026. Con una propuesta ofensiva, ritmo alto y contundencia en los momentos clave, el equipo dirigido por David González se impuso con autoridad 3-0 ante Inter de Bogotá, en un partido que dejó sensaciones positivas para la hinchada escarlata y confirmó un arranque prometedor en el campeonato.

Desde el pitazo inicial, el conjunto vallecaucano asumió el control del balón y marcó diferencias gracias a su intensidad por las bandas y a la claridad en el último tercio del campo.

Inter de Bogotá, por su parte, tuvo dificultades para acomodarse en el terreno de juego y sufrió cada avance del local, que supo capitalizar los errores de su rival.

Yeison Guzmán marcó el camino en el debut de América de Cali

El marcador se abrió temprano y eso condicionó el desarrollo del encuentro. A los 12 minutos, América encontró premio a su presión alta tras una acción colectiva que terminó con Yeison Guzmán definiendo con precisión para el 1-0. El gol fortaleció la confianza del equipo y aumentó la incertidumbre en la defensa visitante.

Con el paso de los minutos, Inter intentó reaccionar, pero careció de profundidad. América, en cambio, fue letal. Sobre la media hora de juego, un error defensivo dentro del área derivó en un penalti, que el propio Guzmán transformó en gol con un cobro seguro, firmando su doblete y dejando el partido bien encaminado antes del descanso.

América selló la goleada y debutó con autoridad

En la segunda parte, lejos de replegarse, América mantuvo su vocación ofensiva.

El tercer tanto llegó al minuto 70, cuando Joel Romero sorprendió con un potente remate de media distancia que se coló lejos del alcance del arquero, desatando la celebración en las tribunas y sentenciando el compromiso.

El partido también tuvo un momento de tensión sobre el final. A los 79 minutos, el recién incorporado Darwin Machís vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada, una acción que obligará al cuerpo técnico a ajustar piezas para la próxima jornada.

Más allá de la expulsión, el balance fue ampliamente positivo para América de Cali, que mostró solidez, variantes ofensivas y eficacia frente al arco.

Con esta victoria, el cuadro escarlata arranca la Liga BetPlay I-2026 con tres puntos y deja claro que será uno de los equipos a seguir en el inicio del torneo.