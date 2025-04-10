¡Golazo de James Rodríguez con el Club León vs. Toluca! Revívalo en VIDEO

El Club León, con James Rodríguez como titular, está enfrentando a Toluca en condición de local.

Los 'esmeraldas' comenzaron perdiendo al minuto 5 con un gol de Jesús Ricardo Angulo, pero, posteriormente, fueron buscando el arco rival y consiguieron un penalti que James Rodríguez cambió por gol.

Fue así como el '10' de la Selección Colombia y del Club León llegó a su tercer gol de la temporada.

En video: así fue el golazo de James Rodríguez en el partido entre Club León y Toluca, en Liga MX

En el minuto 35 del partido, James Rodríguez se paró frente al balón, tomó una corta distancia, pateó hacia el palo de la mano izquierda del arquero Luis Manuel García y envió el balón al fondo de la red.

Tras el remate, el guardameta de Toluca fue engañado completamente por el '10' colombiano y escogió el palo equivocado.

En consecuencia, todos los aficionados presentes en el Estadio León gritaron a rabiar el gol de James Rodríguez debido a que necesitan sumar tres puntos para acercarse a la zona de clasificación.

¿Cuáles son los otros rivales a los que James Rodríguez les ha convertido gol en la presente Liga MX?

En esta temporada, James Rodríguez ha estado presente en nueve partidos del Club León y ha podido celebrar en más de una ocasión.

Los goles que han convertido han sido vs. Chivas, Mazatlán y Toluca, tres de los equipos más importantes del campeonato.

¿Cómo está quedando el Club León en la tabla de posiciones de la Liga MX con el empate vs. Toluca?

Por ahora, con el empate que el Club León está consiguiendo vs. Toluca, sigue permaneciendo en la posición 12.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz están llegando a 13 puntos y están quedando a siete puntos de la sexta posición, que es la última que entrega un cupo directo a la serie final.