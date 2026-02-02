¿Cuándo sería el debut de ‘Chicho’ Arango con Nacional? Partidazo

La ilusión volvió a instalarse con fuerza en el entorno de Atlético Nacional. Desde que Cristian el ‘Chicho’ Arango firmó oficialmente su contrato con el club antioqueño, la expectativa entre los hinchas no ha dejado de crecer. Su regreso al fútbol colombiano, y particularmente al equipo del que ha confesado ser seguidor desde hace años, ha despertado una enorme ansiedad por verlo nuevamente en competencia con la camiseta verdolaga.

Arango ya trabaja a la par de sus nuevos compañeros en la sede deportiva y las imágenes del delantero entrenándose con los colores de Nacional han alimentado el entusiasmo de la afición. Su jerarquía, experiencia internacional y capacidad goleadora generan ilusión en un equipo que busca reforzar su frente de ataque y volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

La ilusión del Atanasio y un debut que aún se hace esperar

En ese contexto, muchos hinchas sueñan con ver a ‘Chicho’ Arango debutar este miércoles 4 de febrero en el estadio Atanasio Girardot, cuando Atlético Nacional reciba a América de Cali. El escenario, el rival y la expectativa parecen ideales para un estreno soñado. Sin embargo, el panorama indica que su presencia en ese compromiso sería altamente improbable.

El principal motivo es el poco tiempo de trabajo que el delantero ha tenido con el plantel. Arango recién se encuentra en proceso de adaptación al esquema táctico y a la idea de juego del cuerpo técnico, un factor clave para un debut responsable. A esto se suma un obstáculo administrativo: aún no ha llegado el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) desde la MLS, documento indispensable para que el jugador quede habilitado oficialmente.

El posible estreno sería en Bogotá

Ante esta situación, todo apunta a que el debut de Cristian Arango se daría recién el próximo fin de semana, cuando Atlético Nacional visite a Independiente Santa Fe en Bogotá. Ese encuentro aparece como el escenario más viable para que el delantero sume sus primeros minutos oficiales con la camiseta verdolaga.

El cuerpo técnico maneja el tema con cautela, consciente de la importancia de no apresurar los tiempos ni en lo físico ni en lo reglamentario. La prioridad es que Arango esté plenamente habilitado y en condiciones óptimas para aportar desde el primer momento.

Mientras tanto, la hinchada de Atlético Nacional sigue contando los días. La expectativa es alta y la ilusión intacta: el regreso de ‘Chicho’ Arango representa mucho más que un refuerzo, es la llegada de un jugador que promete goles, liderazgo y un vínculo emocional especial con la camiseta verdolaga.