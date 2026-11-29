Millonarios FC ya tomó una decisión sobre el futuro de Juan José 'Chócolo' Ramírez, el volante ofensivo que llegó al club como refuerzo hace algunos semestres y que salió a modo de préstamo del club para sumar minutos y que se afianzara en primera división.

El jugador antioqueño estuvo durante 2026 vistiendo los colores de Llaneros FC, equipo donde se consolidó como titular y donde fue clave para que el equipo lograra asegurar su tercer año consecutivo en primera división tras ascender en 2024.

¿Juan José Ramírez volverá a Millonarios?

La respuesta es no. Las directivas y cuerpo técnico de Millonarios llegaron a un consenso de que el jugador siga cedido en otro club para que siga ganando experiencia, pensando en que en un futuro pelee por un puesto en la nómina del 'Embajador'.

En ese orden de ideas, se llegó a un acuerdo con Llaneros para extender su préstamo por una temporada más, hasta diciembre de 2027. Habrá que ver si lo dejan cumplir todo el periodo cedido o si a mitad de año es requerido para Millonarios.

Ramírez tiene contrato hasta diciembre de 2028 con Millonarios, por lo que todavía tiene tiempo para brillar en el club que confió en su talento tras los grandes destellos que mostró mientras jugaba en la segunda división del FPC con Orsomarso.