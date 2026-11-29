El fútbol profesional colombiano ha vueto a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a un aficionado de Millonarios FC realizando un gesto racista desde la tribuna durante el partido por cuadrangulares ante América de Cali.

Las imágenes generaron un rechazo inmediato entre hinchas, periodistas deportivos y usuarios en plataformas digitales, quienes exigen sanciones ejemplarizantes para erradicar la discriminación de los escenarios deportivos.

Durante el desarrollo del compromiso, cámaras ubicadas la transmisión, registraron el momento en que un asistente con prendas alusivas al equipo embajador dirigió ademanes discriminatorios hacia el terreno de juego. Además de ello, lanzó un escupitajo que desató más la indignación en redes sociales.

Millonarios anunció primeras medidas contra hincha

El club bogotano detalló que su búsqueda de identificación busca respaldar la actuación institucional frente a la agresión. Mediante un comunicado, el cuadro azul lo manifestó.

“Millonarios F.C. informa que, desde que se presentaron los repudiables hechos en contra del jugador del América Dany Rosero en el partido del pasado viernes, está adelantando todas las gestiones para la identificación de la persona que presuntamente habría incurrido en dichas conductas”, indicó la institución.

El club informó que con esto se busca “colaborar de manera activa con las autoridades competentes que así lo requieran, de modo que se adelanten las investigaciones del caso y, si hay lugar a ello, se impongan las consecuencias jurídicas que correspondan y determinen”.

En el cierre de la misiva, el conjunto embajador reiteró su postura frente a los actos discriminatorios y violentos en el deporte.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un fútbol limpio, incluyente, respetuoso y reiteramos nuestro rechazo a cualquier acción violenta, discriminatoria y racista dentro del deporte”, concluyó Millonarios.