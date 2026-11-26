Independiente Santa Fe recibirá a Atlético Nacional sin Pablo Repetto en el banco. El entrenador uruguayo completó cinco tarjetas amarillas en la victoria 3-0 sobre Once Caldas y se perderá el partido de la tercera fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay.

El duelo se jugará este sábado 28 de noviembre a las 7:30 p. m. en El Campín.

¿Por qué Pablo Repetto se pierde el partido ante Atlético Nacional?

La amonestación frente a Once Caldas fue la quinta del técnico en el campeonato. Repetto ya había hablado de esa situación tras la goleada sobre Deportivo Pasto, cuando explicó que prefería cumplir la sanción antes de los cuadrangulares.

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La tarjeta terminó llegando en la segunda jornada de los cuadrangulares. Así, Santa Fe afrontará el primero de sus dos partidos consecutivos contra Atlético Nacional sin su entrenador al borde de la cancha.

¿Qué se juega Santa Fe ante Nacional en El Campín?

El equipo bogotano llega al encuentro tras conseguir sus primeros tres puntos en el grupo. Franco Fagúndez, Emanuel Olivera y Hugo Rodallega marcaron los goles del triunfo sobre Once Caldas.

Atlético Nacional, por su parte, viene de vencer 3-1 a Independiente Medellín en la misma jornada.

El partido del sábado cerrará la primera vuelta del cuadrangular para ambos equipos. Solo el primero del grupo avanzará a la final, por lo que sumar en casa le permitiría a Santa Fe llegar con más opciones al segundo cruce con el conjunto antioqueño.