Así recibieron a Jhon Viáfara en su casa tras varios años de prisión en EE.UU.

Jhon Eduis Viáfara Mina, exfutbolista que alcanzó el olimpo deportivo al coronarse campeón de la Copa Libertadores 2004 con el Once Caldas, aterrizó en suelo colombiano luego de cumplir una condena federal en Estados Unidos.

Su llegada no pasó inadvertida: familiares y amigos cercanos lo recibieron en una reunión privada marcada por la emotividad, un brindis con vino y carteles de bienvenida que celebraron su libertad.

El exmediocampista de la Selección Colombia, que hoy tiene 47 años, fue extraditado en enero de 2020 hacia Texas, tras ser vinculado con una red dedicada al envío de estupefacientes hacia Norteamérica.

Aunque inicialmente fue sentenciado a 135 meses de prisión, su buen comportamiento y la colaboración con el sistema penitenciario estadounidense permitieron que recuperara su libertad tras cumplir cerca de la mitad de su pena efectiva en el exterior, sumada al tiempo que permaneció recluido en territorio colombiano previo a su traslado.

Jhon Viáfara se reencontró con amigos y familiares

La noticia de su liberación cobró fuerza gracias a las redes sociales, donde figuras del deporte compartieron imágenes del reencuentro. Uno de los más activos fue el portero Carlos Bejarano, quien publicó una fotografía junto a Viáfara acompañada de un mensaje cargado de fraternidad:

“Dios y la vida nos regalan momentos tan únicos, especiales y maravillosos que hay que celebrarlos. Bienvenido a casa, hermano”. En la imagen se percibe un ambiente de camaradería, con detalles preparados por su círculo íntimo para suavizar el impacto de su regreso a la vida civil.

Asimismo, el reconocido periodista deportivo Jaime Dinas fue uno de los primeros en documentar el encuentro con el exfutbolista en el Valle del Cauca.

Dinas, quien ha seguido de cerca la trayectoria del "héroe de Manizales", calificó el día como "único e inigualable". Estas publicaciones no solo confirmaron la ubicación de Viáfara, sino que mostraron un semblante tranquilo y alegre en el exjugador.

De la gloria en el Once Caldas al proceso judicial en Texas

La historia de Jhon Viáfara es un relato de contrastes que ha generado opiniones divididas en la opinión pública colombiana. Por un lado, se recuerda su capacidad atlética y aquel golazo ante Boca Juniors que le dio la gloria continental al Once Caldas, pero por otro, el reporte de la justicia estadounidense del 1 de abril de 2021, donde se detalló su declaración de culpabilidad por conspiración para importar cocaína.

Este proceso judicial marcó un antes y un después en la percepción de las figuras públicas y su vulnerabilidad ante estructuras delictivas.

Actualmente, Viáfara se encuentra en su ciudad de origen, rodeado de quienes compartieron con él sus mejores años en el fútbol.